單日狂賣兩千片 Lady M台中快閃店再推獨家禮盒

2019-01-31 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



今年1月，千層蛋糕品牌Lady M首次前進台中開設快閃店，開幕至今仍吸引民眾排隊搶買，創下平均單日賣破2,000片的成績。接近農曆春年，業者更祭出台中快閃店限定的新年喜氣包裝、春節「Lady M豬你好運春節禮盒」，搶攻中台灣的送禮商機。

台中快閃店目前熱銷前三名分別是經典原味千層蛋糕、伯爵茶千層蛋糕以及草莓千層蛋糕。2月份開始，全球獨家的草莓香緹千層蛋糕也將在台中同步上市，濃郁草莓香氣勢必又將吸引粉絲搶購。2/1起，凡購買九吋蛋糕（除香草巧克力棋格蛋糕），即附台中快閃店限定的新年喜氣限定包裝（送完即止）。

除了紅色喜氣的限定包裝，Lady M今年首度推出春節「Lady M豬你好運春節禮盒」，2/1起於台中快閃店獨家販售。禮盒設計6隻精緻可愛的金豬，象徵活力迎新年；金桔代表幸運吉祥；牡丹花則寓意花開富貴，內裝則有6款歐洲的精緻糖果，限量100組。