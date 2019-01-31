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美得不像話！Nike和adidas為女孩們打造夢幻配色跑鞋

2019-01-31 16:33聯合報 記者曾智緯╱即時報導

對女孩們而言，跑鞋不只要具功能性，更要高顏值。所以，Nike和adidas都分別推出了女性專屬的夢幻配色鞋款，既帥又甜美，穿上它就感覺被救贖了！

趕在農曆新年前，adidas UltraBOOST 19鞋款，正式為女性推出Bat Orchid黑粉配色，其設計靈感源於珍貴稀有的一種植物Bat Orchid，透過360度的Primeknit針織技術特別打造，鞋面由沈穩黑色與亮眼粉色交織而成。將經典UltraBOOST跑鞋解構，結合眾多跑者數據，除了使用360度Primeknit針織鞋面，更搭載新型的Torsion Spring抗扭轉系統，賦予雙足落地時的穩定性，同時採用增量的BOOST中底及3D Heel Frame立體後跟穩定結構，以紮實回彈腳感及支撐效果，幫助跑者持續運動。

先前在市場上推出後，因其可愛渾圓的粗鞋帶造型而造成女孩間極大迴響的Nike City Loop鞋款，今年又終於在指定店家發售，其舒適柔軟的織布材質搭配輕量的鞋底，讓女孩們自在穿著，其最討喜的莫過於可愛的渾圓粗粗造型鞋帶，並搭配焦糖牛奶色的大底讓整體更有復古風格。新款的Nike City Loop鞋推出了莫蘭迪淺灰和黑色混搭，以及莓粉與海軍藍的兩種柔美色系，不僅適合多種造型，穿上腳絕對能增加吸睛度。

adidas UltraBOOST 19鞋，黑粉配色5,990元。圖／adida...
adidas UltraBOOST 19鞋，黑粉配色5,990元。圖／adidas提供
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Nike City Loop鞋，莫蘭迪淺灰混搭黑色3,400元。圖／Fruiti...
Nike City Loop鞋，莫蘭迪淺灰混搭黑色3,400元。圖／Fruition提供
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adidas UltraBOOST 19鞋款，正式為女性推出Bat Orchid...
adidas UltraBOOST 19鞋款，正式為女性推出Bat Orchid黑粉配色，其設計靈感源於珍貴稀有的一種植物。圖／adidas提供
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Nike City Loop鞋，莓粉與海軍藍混搭3,400元。圖／Fruitio...
Nike City Loop鞋，莓粉與海軍藍混搭3,400元。圖／Fruition提供
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adidas UltraBOOST 19鞋，黑粉配色5,990元。圖／adida...
adidas UltraBOOST 19鞋，黑粉配色5,990元。圖／adidas提供
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adidas海軍

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