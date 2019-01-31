美得不像話！Nike和adidas為女孩們打造夢幻配色跑鞋

2019-01-31 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



對女孩們而言，跑鞋不只要具功能性，更要高顏值。所以，Nike和adidas都分別推出了女性專屬的夢幻配色鞋款，既帥又甜美，穿上它就感覺被救贖了！

趕在農曆新年前，adidas UltraBOOST 19鞋款，正式為女性推出Bat Orchid黑粉配色，其設計靈感源於珍貴稀有的一種植物Bat Orchid，透過360度的Primeknit針織技術特別打造，鞋面由沈穩黑色與亮眼粉色交織而成。將經典UltraBOOST跑鞋解構，結合眾多跑者數據，除了使用360度Primeknit針織鞋面，更搭載新型的Torsion Spring抗扭轉系統，賦予雙足落地時的穩定性，同時採用增量的BOOST中底及3D Heel Frame立體後跟穩定結構，以紮實回彈腳感及支撐效果，幫助跑者持續運動。