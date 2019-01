ELLA陳嘉樺千萬珠寶 貴氣稱霸《大三元》首映

2019-01-31 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



台灣首部麻將賀歲片《大三元》昨(1月30日)晚舉辦首映會,演出女主角沈無缺的ELLA陳嘉樺出席首映會,性感開高衩秀美腿之外,全身上下配戴BVLGARI頂級珠寶,貴氣十足,共堆疊了7件美鑽珠寶,總價逾千萬,氣勢彷彿走上頒獎典禮紅毯。