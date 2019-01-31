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台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

LV智能表再進化！個人風格更強烈還能監看空汙

2019-01-31 15:00聯合報 記者曾智緯╱即時報導

2017年時，路易威登（Louis Vuitton，LV），就推出品牌的第一只智能表Tambour Horizon造成轟動，不只是時髦配件，還兼具實用功能，倍受消費者喜愛。今年，這一款智能表再升級，延續專為旅人而設的精神，同時還有更多的個人化設定，要叫人不愛上也難。

LV全新的Tambour Horizon智能表，數位時間顯示模式，滿是經典圖案，包括招牌的Monogram、Damier棋盤格、甚至Gaston Louis Vuitton V字等。這些圖案經過徹底重新設計、解構、和分解，營造透明視覺效果，並與Monogram花朵形成對比。同時加入新色彩、對比條紋、以及名字縮寫選項，這意味著配戴者，可以隨興所欲的依造型、場合，創造出屬於個人特色的表面。

而深受消費者喜愛的My Travel（旅遊指南）功能，也進化了，除了顯示航班訊息之外，還能同步處理您的旅館或火車訂位，以及抵達和離開時間。表面還會在旅程展開之前、期間、和結束時，顯示所有基本旅遊資訊。City Guide（城市導覽）功能，也新增了多個主要城市達30個，可提供旅館、餐廳、和觀光景點地址。最特別的是還與時俱進，推出了即時顯示空氣品質指標、氣象和溫度預測功能，相當的貼心。

外觀上，新款的Tambour Horizon智能表，備有不鏽鋼表殼呈現霧面黑、霧面棕等配色之外，還打造了白色陶瓷和帶有鑲鑽表耳款式。搭配了智能表冠，直覺性操作，迅速方便地使用各種功能。最重要的是在電池方面也有所更新，將電池壽命延長到一整天，在省電待機的模式下，更能延長到五天。使用新Snapdragon Wear 3100微處理器，加上解析度更高的螢幕，獲得資訊的速度也更快。

路易威登Tambour Horizon Monogram Eclipse腕表，不...
路易威登Tambour Horizon Monogram Eclipse腕表，不鏽鋼表殼，約87,100元（不含表帶）。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登Tambour Horizon Matte Black腕表，霧面黑色PV...
路易威登Tambour Horizon Matte Black腕表，霧面黑色PVD不鏽鋼表殼，約10萬7,700元（不含表帶）。圖／Louis Vuitton提供
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搭配了智能表冠，直覺性操作，迅速方便地使用各種功能。圖／Louis Vuitto...
搭配了智能表冠，直覺性操作，迅速方便地使用各種功能。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登讓Tambour Horizon智能表再進化，個人風格更強烈。圖／Lou...
路易威登讓Tambour Horizon智能表再進化，個人風格更強烈。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登Tambour Horizon Monogram Pure White腕...
路易威登Tambour Horizon Monogram Pure White腕表，陶磁表殼，約15萬600元（不含表帶）。圖／Louis Vuitton提供
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霧面棕色的表殼，源自經典的Monogram設計，就是路易威登美學的一部分。 圖／...
霧面棕色的表殼，源自經典的Monogram設計，就是路易威登美學的一部分。 圖／Louis Vuitton提供
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路易威登Tambour Horizon Monogram Brown腕表，霧面棕...
路易威登Tambour Horizon Monogram Brown腕表，霧面棕色PVD不鏽鋼表殼，約10萬5,600元（不含表帶）。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登ambour Horizon智能表配置專利系統的可互換式表帶也導入了新款...
路易威登ambour Horizon智能表配置專利系統的可互換式表帶也導入了新款，包括多種獨特圖案、色彩、和材質。 圖／Louis Vuitton提供
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