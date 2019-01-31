LV智能表再進化！個人風格更強烈還能監看空汙
2017年時，路易威登（Louis Vuitton，LV），就推出品牌的第一只智能表Tambour Horizon造成轟動，不只是時髦配件，還兼具實用功能，倍受消費者喜愛。今年，這一款智能表再升級，延續專為旅人而設的精神，同時還有更多的個人化設定，要叫人不愛上也難。
LV全新的Tambour Horizon智能表，數位時間顯示模式，滿是經典圖案，包括招牌的Monogram、Damier棋盤格、甚至Gaston Louis Vuitton V字等。這些圖案經過徹底重新設計、解構、和分解，營造透明視覺效果，並與Monogram花朵形成對比。同時加入新色彩、對比條紋、以及名字縮寫選項，這意味著配戴者，可以隨興所欲的依造型、場合，創造出屬於個人特色的表面。
而深受消費者喜愛的My Travel（旅遊指南）功能，也進化了，除了顯示航班訊息之外，還能同步處理您的旅館或火車訂位，以及抵達和離開時間。表面還會在旅程展開之前、期間、和結束時，顯示所有基本旅遊資訊。City Guide（城市導覽）功能，也新增了多個主要城市達30個，可提供旅館、餐廳、和觀光景點地址。最特別的是還與時俱進，推出了即時顯示空氣品質指標、氣象和溫度預測功能，相當的貼心。
外觀上，新款的Tambour Horizon智能表，備有不鏽鋼表殼呈現霧面黑、霧面棕等配色之外，還打造了白色陶瓷和帶有鑲鑽表耳款式。搭配了智能表冠，直覺性操作，迅速方便地使用各種功能。最重要的是在電池方面也有所更新，將電池壽命延長到一整天，在省電待機的模式下，更能延長到五天。使用新Snapdragon Wear 3100微處理器，加上解析度更高的螢幕，獲得資訊的速度也更快。
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