新光三越春節必拍景點 裝置藝術、天使翅膀拍賀歲美照

2019-01-31 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



過年不想花時間塞車，搭大眾交通工具就能到的百貨商場，最省時方便也最好玩。新光三越以「過年好好玩」為主軸，全台15店20館春節用超過百場展覽、活動與民眾一起HIGH玩新春。有藝術家打造的豬年裝置藝術、喜氣的紅燈籠隧道、繽紛的春日花廊、天使翅膀，以及充滿街頭潮感的信義運動場，春節逛遊百貨同時拍下滿滿春節風格美照。購物還有「過年卡利HIGH」刷卡回饋，過年要讓消費者到新光三越吃喝遊逛最有感。

新光三越各店私房美景，幾乎可讓逛街民眾拍出一系列新春賀年美照。豬年空間特展，由原民藝術家不舞‧阿古亞那以鄒族部落吉祥物山豬為主角，在北中南三大店展出《諸事FUZU》藝術裝置，祝褔民眾FUZU（福祿）一整年。另外，各店也有備有必拍景點，像是信義店A11通A9空橋的紅燈籠隧道，年味濃厚。台南小西門連通道的春日花廊，可走在一片粉色花海下。

另外，台北南西三館改裝後，1至4樓各有不同主題的時髦空間，可逐層把美照拍好拍滿。來到台北信義A11 4樓、街頭潮感十足的「信義運動場 X-plaza」全新登場，憑貴賓卡即可免費預約，在信義區除了逛街，更可來場熱血的三對三鬥牛。

工作辛苦一整年後，總要犒賞一下對自己說聲感謝。新光三越「過年卡利HIGH」聯合11大指定銀行，單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子禮。用新光三越行動支付skm pay獨享卡利HIGH多1%、最高7%回饋，skm pay還有全台首發的推出「分期」、「紅利折抵」全新功能。