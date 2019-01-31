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新光三越春節必拍景點 裝置藝術、天使翅膀拍賀歲美照

2019-01-31 14:28聯合報 記者江佩君╱即時報導

過年不想花時間塞車，搭大眾交通工具就能到的百貨商場，最省時方便也最好玩。新光三越以「過年好好玩」為主軸，全台15店20館春節用超過百場展覽、活動與民眾一起HIGH玩新春。有藝術家打造的豬年裝置藝術、喜氣的紅燈籠隧道、繽紛的春日花廊、天使翅膀，以及充滿街頭潮感的信義運動場，春節逛遊百貨同時拍下滿滿春節風格美照。購物還有「過年卡利HIGH」刷卡回饋，過年要讓消費者到新光三越吃喝遊逛最有感。

新光三越各店私房美景，幾乎可讓逛街民眾拍出一系列新春賀年美照。豬年空間特展，由原民藝術家不舞‧阿古亞那以鄒族部落吉祥物山豬為主角，在北中南三大店展出《諸事FUZU》藝術裝置，祝褔民眾FUZU（福祿）一整年。另外，各店也有備有必拍景點，像是信義店A11通A9空橋的紅燈籠隧道，年味濃厚。台南小西門連通道的春日花廊，可走在一片粉色花海下。

另外，台北南西三館改裝後，1至4樓各有不同主題的時髦空間，可逐層把美照拍好拍滿。來到台北信義A11 4樓、街頭潮感十足的「信義運動場 X-plaza」全新登場，憑貴賓卡即可免費預約，在信義區除了逛街，更可來場熱血的三對三鬥牛。

工作辛苦一整年後，總要犒賞一下對自己說聲感謝。新光三越「過年卡利HIGH」聯合11大指定銀行，單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子禮。用新光三越行動支付skm pay獨享卡利HIGH多1%、最高7%回饋，skm pay還有全台首發的推出「分期」、「紅利折抵」全新功能。

新光三越各店主題展覽也很豐富，台北信義新天地A11有深受小朋友喜愛的「巧虎電影互動嘉年華魔法島」；台中中港店重現金光布袋戲經典場景的「2019金光布袋戲史豔文傳奇神龍再現特展」；大年初一至初四，台北信義新天的的香堤廣場推出第7屆「獅皇競」，北獅、南獅、台灣獅同場較勁，是每年過年最受歡迎的舞獅競技。此外，一年一度的「2019新光三越豬年燈展」將於2月11日於台北信義香堤廣場登場。

2/1至2/2持新光三越聯名卡刷卡單卡消費滿3,000元送福氣豬撲滿。圖／新光三...
2/1至2/2持新光三越聯名卡刷卡單卡消費滿3,000元送福氣豬撲滿。圖／新光三越提供
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新光三越在北中南三大店展出《諸事FUZU》藝術裝置。圖／摘自skm live I...
新光三越在北中南三大店展出《諸事FUZU》藝術裝置。圖／摘自skm live IG
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新光三越《諸事FUZU》藝術裝置，圖為台南新天地松鼠山豬。圖／新光三越提供
新光三越《諸事FUZU》藝術裝置，圖為台南新天地松鼠山豬。圖／新光三越提供
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Jo Malone London情人節限定古龍水。圖／新光三越提供
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2/6至2/7持新光三越貴賓卡、綁定貴賓卡APP，單卡消費累計滿3,000元即可兌換財祿豬撲滿。圖／新光三越提供
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新光三越台北南西店三館4樓的天使翅膀拍照牆。圖／新光三越提供
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新光三越台北信義新天地A11 4樓「信義運動場 X-plaza」全新登場，貴賓卡...
新光三越台北信義新天地A11 4樓「信義運動場 X-plaza」全新登場，貴賓卡友可免費預約體驗打球。記者江佩君／攝影
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GB金豬新年6人套餐原價6,250元，2/5~2/17特價5,588元(台北信義A11、台北南西店)。圖／新光三越提供
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新光三越台北信義新天地空橋燈海。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地空橋燈海。圖／新光三越提供
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信義店A11通A9空橋的紅燈籠隧道，充滿年節喜氣。圖／新光三越提供
信義店A11通A9空橋的紅燈籠隧道，充滿年節喜氣。圖／新光三越提供
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LONGCHAMP Mademoiselle Longchamp Rock包款，38,400元。圖／新光三越提供
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