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協助小孩戒斷網路成癮 專家：家長自己須做到

2019-01-31 14:22聯合報 記者黃寅╱即時報導

青少年網路成癮嚴重困擾家長，亞洲大學「中亞聯大網路成癮防治中心」在衛福部補助下，最近舉辦了一場「無網路生活成長營隊」藉由8天7夜的專業輔導，協助22名10至18歲的學生戒除網癮。

副校長兼中心主持人、臨床心理學家柯慧貞指出，22個名額僅開放3天就額滿，還必須篩檢排除可能有過動症、亞斯伯格症、憂鬱症和有自殺傾向等其他疾病者，但從額滿速度顯示，的確有許多青少年具有網路成癮的困擾。

8天7夜的營隊昨天結束，柯慧貞說，因為所有成員報到時都必須交出手機、平板，營隊也屬無網路環境，第1天就有學員因此出現爆怒、敵意等戒斷現象；營隊的輔導人員須抱持同理、包容的心理面對，並傾聽他們的訴求。

接下來，會藉由參與心理團體以及體育、音樂和遊戲等進行自我探索，並瞭解網路和現實環境的不同，從而找到足以替代的活動。有小朋友因此發現自己「好久沒有打籃球了！」也有人以為自己沒有網路會「活不下去」，沒想到還「還活的好好的」。

一位家長在營隊最後一天看到自己的兒子從剛參加營隊時的低頭不語，到最後可以上台侃侃而談，感動的直向輔導人員表示感謝。

但柯慧貞也指出，8天7夜的營隊只是一個開始，未來能不能做到自律使用網路，還有待自我的訓練和堅持。最重要的是，家長自己也必須做到自律，否則小孩會以家長都上網成癮而連帶受了影響。未來，營隊也會在二月、四月和七月再請學員們回到營隊，給予關心與追蹤。

她呼籲指出，南韓和日本都由政府舉辦戒網癮營隊，美、英亦由私人機構開辦營隊，中國大陸也有各種網路成癮的民營戒癮學校和營隊，期待政府應重視此一問題和需求，提供更多補助開辦營隊。

亞洲大學「中亞聯大網路成癮防治中心」舉辦了一場「無網路生活成長營隊」藉由8天7夜...
亞洲大學「中亞聯大網路成癮防治中心」舉辦了一場「無網路生活成長營隊」藉由8天7夜的專業輔導，協助22名10至18歲的學生戒除網癮。圖／亞洲大學提供
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副校長兼中心主持人、臨床心理學家柯慧貞指出，家長自己也必須做到自律，否則小孩會以...
副校長兼中心主持人、臨床心理學家柯慧貞指出，家長自己也必須做到自律，否則小孩會以家長都上網成癮而連帶受了影響。圖／亞洲大學提供
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