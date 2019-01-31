持一卡通至日本澀谷東急旅服中心 換TOKYU HANDS等優惠

2019-01-31 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



國人赴日旅遊熱不退燒，一卡通今天宣布，台灣旅客2月1日起持一卡通至東京澀谷車站地下1樓的東急集團「複合式旅遊服務中心（WANDER COMPASS）」，即可兌換TOKYU HANDS 九五折優惠券等，另有優惠手環可享東急百貨、飯店或博物館門票優惠。

為歡慶旅服中心全新開幕，與一卡通長期合作的東急集團特別提供一卡通卡友搶先優惠活動，本次兌換SPECIAL COUPON九五折優惠券，可於東京澀谷、吉祥寺、銀座、北海道的札幌等指定7家百貨或商店使用。108年10月31日前單次購物滿3240日圓（含稅）享不含稅消費金額5％的優惠折扣。TOKYU HANDS 九五優惠券，結帳時將本券與外籍護照同時出示予櫃檯人員即可享優惠，使用期限至12月31日止。

此外，兌換的開幕限量「VIP優惠手環或胸章」除澀谷區指定東急百貨商店一樣可享5%折扣優惠外，劇院table咖啡廳3月31日前享10％折扣，Gotoh博物館2019年2月23日至3月31日門票優惠價800日圓(原價1,000日圓)；還有澀谷區飯店用餐送1份免費飲料，入住可免費延遲退房至中午12點等優惠。優惠詳見一卡通活動網頁https://www.i-pass.com.tw/Preferential/Detail/1212