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台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

持一卡通至日本澀谷東急旅服中心 換TOKYU HANDS等優惠

2019-01-31 14:21聯合報 記者雷光涵╱即時報導

國人赴日旅遊熱不退燒，一卡通今天宣布，台灣旅客2月1日起持一卡通至東京澀谷車站地下1樓的東急集團「複合式旅遊服務中心（WANDER COMPASS）」，即可兌換TOKYU HANDS 九五折優惠券等，另有優惠手環可享東急百貨、飯店或博物館門票優惠。

為歡慶旅服中心全新開幕，與一卡通長期合作的東急集團特別提供一卡通卡友搶先優惠活動，本次兌換SPECIAL COUPON九五折優惠券，可於東京澀谷、吉祥寺、銀座、北海道的札幌等指定7家百貨或商店使用。108年10月31日前單次購物滿3240日圓（含稅）享不含稅消費金額5％的優惠折扣。TOKYU HANDS 九五優惠券，結帳時將本券與外籍護照同時出示予櫃檯人員即可享優惠，使用期限至12月31日止。

此外，兌換的開幕限量「VIP優惠手環或胸章」除澀谷區指定東急百貨商店一樣可享5%折扣優惠外，劇院table咖啡廳3月31日前享10％折扣，Gotoh博物館2019年2月23日至3月31日門票優惠價800日圓(原價1,000日圓)；還有澀谷區飯店用餐送1份免費飲料，入住可免費延遲退房至中午12點等優惠。優惠詳見一卡通活動網頁https://www.i-pass.com.tw/Preferential/Detail/1212

東急電鉄的東急集團於東京澀谷車站地下1樓大廳規劃全新的『複合式旅遊服務中心』（WANDER COMPASS），現場提供服務内容包含旅遊診斷服務（Huber.）、導遊介紹服務（Huber.）、澀谷站內及周邊導覽等迎賓服務（可說英文）、寄放行李服務、安排住宿、旅遊的服務（包含外國觀光客專用的旅遊）、Wi-Fi 路由器出租服務（NINJA WiFi®）、外幣兌換電子錢等的服務（Pocket Change）、外幣兌換服務（SMART EXCHANGE）等，營業時間為10：00～20：00（全年無休），至東京旅遊的民眾可多加利用，網址: https://wandercompass.jp/

台灣旅客2月1日起持一卡通至東京澀谷車站地下1樓的東急集團「複合式旅遊服務中心」...
台灣旅客2月1日起持一卡通至東京澀谷車站地下1樓的東急集團「複合式旅遊服務中心」，即可兌換TOKYU HANDS 九五折優惠券等，另有優惠手環可享東急百貨、飯店或博物館門票優惠。圖／一卡通公司提供
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台灣旅客2月1日起持一卡通至東京澀谷車站地下1樓的東急集團「複合式旅遊服務中心」...
台灣旅客2月1日起持一卡通至東京澀谷車站地下1樓的東急集團「複合式旅遊服務中心」，即可兌換TOKYU HANDS 九五折優惠券等，另有優惠手環可享東急百貨、飯店或博物館門票優惠。圖／一卡通公司提供
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