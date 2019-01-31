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獨家美味 小茶栽堂「小不列顛酥餅」跳脫傳統茶食

2019-01-31 14:18經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

春節九天連假就要來了，買好返鄉伴手禮了嗎？高端茶品牌小茶栽堂，今年再度以榮獲法國AVPA「世界茶葉大賽」的好茶，結合「以茶入味」創新茶食與簡約設計，推出多款獨樹一格的茶食禮盒。

小茶栽堂表示，2019新春主打的三款「小不列顛酥餅」，以法式工法與台式口味的相異元素，跳脫傳統茶食的既有印象，包括有小茶栽堂獨創的「鳳梨桂圓」，將華南四大珍果之一的桂圓與台灣在地土鳳梨結合，酸中帶甜的鳳梨相襯出桂圓獨有香氣，細細咀嚼時還可品嚐到餅皮內天然鹽之花的香鹹滋味，是小茶栽堂的獨家美味。

另一款「鳳梨柚香」，同樣以南投八卦山的土鳳梨為基底，內餡添加入台灣產柚子果肉，入口即可感受到柚子鮮明香味，同時帶出鳳梨自然酸甜，雙重果香相互激盪下，呈現出多樣層次的味覺饗宴。

還有經典原味「鳳梨」，延續小茶栽堂法式甜點的極致工法，嚴選南投八卦山酸甜土鳳梨為內餡，再由職人以手工捏入布列塔尼香酥餅皮之中，鹹而不膩的餅皮與酸甜平衡的內餡，適合與自然栽培好茶一同品嚐。

在禮盒的包裝設計上，小茶栽堂也特別以「諸事大吉」為設計概念，將人氣經典的小茶紅禮盒換上2019全新生肖腰封。圖騰上跳脫豬的形體，改以豬尾擺動為設計靈感，融入中國傳統水墨畫的流線意象，再以大紅禮盒與流蘇相搭配，既亮眼又喜氣。

小茶紅禮盒-諸事大吉腰封，以豬尾擺動為設計靈感，融入中國傳統水墨畫的流線意象，亮...
小茶紅禮盒-諸事大吉腰封，以豬尾擺動為設計靈感，融入中國傳統水墨畫的流線意象，亮眼又喜氣。 小茶栽堂/提供
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「小不列顛酥餅」，以法式工法與台式口味的相異元素，跳脫傳統茶食的既有印象。 小茶...
「小不列顛酥餅」，以法式工法與台式口味的相異元素，跳脫傳統茶食的既有印象。 小茶栽堂/提供
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鳳梨甜點

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