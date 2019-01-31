台北榮濱商店街超澎派 生鮮年貨為團圓飯加菜

2019-01-31 14:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北榮濱商店街1月29日起至2月4日熱鬧展開年貨大街活動，除了推出年節生鮮商品，也邀請在地日本料理餐廳主廚以在地新鮮食材入菜，簡單好做的年菜料理方式讓年輕人也可以輕鬆做年菜，希望吸引年輕人到此採買生鮮食材。

今（31）日台北市長柯文哲也親至現場向攤商與民眾拜年，並發送豬年發財金，參與當地活動，宣傳榮濱蔬果魚貨新鮮且物美價廉的特色。

柯文哲表示，今年以年輕人的視角來看過年，推出主題「年來了」與代表過年各種難的三隻年獸豬，而濱江市場有著台北廚房的美稱，販售商品種類多元，不論是生鮮漁貨、蔬果或熟食乾貨一應俱全，尤其店家都超熱情分享適合消費者的食材，非常推薦年菜新手或是小家庭到這裡挑選年貨，為自己做出新鮮又特別的團圓飯，這就是面對愛吃又挑嘴的「吃吃獸」最佳解方。

北市榮濱商店街觀光協會陳威遠理事長表示，榮濱商店街最著名的就是新鮮豐盛的各式生鮮，這次特別邀請在地一郎日本料理餐廳主廚林鼎烽，以鮮美的在地食材、易上手的料理步驟，教大家做「好料理年菜」，讓年輕人第一次煮年菜就上手。

柯文哲今年除與攤販熱情拜年並送出豬年發財金外，在地書法大師潘慶忠老師也親自揮毫賀年春聯，祝福柯文哲及市民豬年大吉。