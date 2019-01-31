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RIMOWA聯名AMBUSH旅行箱 潮到設計師搶先曬圖

2019-01-31 11:23聯合報 記者曾智緯╱即時報導

RIMOWA在被LVMH買下之後，轉變成話題行銷高手，先是推出了首款鋁合金的手機殼，現在更將推出與日本潮牌AMBUSH聯名的經典旅行箱，讓潮流或時尚界都很期待。

德國的豪華旅行箱品牌RIMOWA在去年歡度120周年之際，除了找來網球名將「費帥」費德勒擔任代言人之外，還推出了一系列的新形象廣告，分別由LV男裝設計師Virgil Abloh等人來演繹。其中一人就是日本潮牌AMBUSH同時身兼Dior男裝飾品設計師的Yoon Ahn，而她也將與RIMOWA聯名推出一款全新的旅行箱，並於2月2日在日本銀座的專賣店販售。AMBUSH的飾品，深受Lady Gaga、G-Dragon、吳亦凡、蔡依林等人的喜愛，因此潮流界的人並不陌生。而此次合作箱款，則是經典的鋁鎂合金Topas系列，設計師Yoon Ahn更搶先在自己instagram上，搶先曝光細節，讓粉絲莫不瘋狂轉發。

RIMOWA循著先前與設計師Virgil Abloh的品牌Off-White聯手形式，給予Yoon Ahn創作上的自由。因此她採用了AMBUSH招牌的亮橘色，裝飾在旅行箱的皮革手把上，與箱體經典的溝槽紋，產生衝突美感，也再次炒熱品牌話題。目前RIMOWA並沒有更多的資訊，來溝通這一款與AMBUSH聯名的系列，是否也會在日本之外的地區銷售，所以想買的人，不是親自飛一趟，就準備找代買吧！然而，球迷也在猜，若依照這樣的跨界合作模式，或許下一次就能看到RIMOWA和網壇傳奇費德勒一同設計的旅行箱了。

日本潮牌AMBUSH將與RIMOWA推出聯名旅行箱系列。圖／摘自instagra...
日本潮牌AMBUSH將與RIMOWA推出聯名旅行箱系列。圖／摘自instagram
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日本潮牌AMBUSH將與RIMOWA推出聯名旅行箱系列。圖／摘自instagra...
日本潮牌AMBUSH將與RIMOWA推出聯名旅行箱系列。圖／摘自instagram
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設計師的Yoon Ahn忍不住在自己的instagram曬出將與RIMOWA推出...
設計師的Yoon Ahn忍不住在自己的instagram曬出將與RIMOWA推出聯名旅行箱系列。圖／摘自instagram
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日本潮牌AMBUSH同時身兼Dior男裝飾品設計師的Yoon Ahn。圖／摘自R...
日本潮牌AMBUSH同時身兼Dior男裝飾品設計師的Yoon Ahn。圖／摘自RIMOWA官網
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