RIMOWA聯名AMBUSH旅行箱 潮到設計師搶先曬圖

2019-01-31 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



RIMOWA在被LVMH買下之後，轉變成話題行銷高手，先是推出了首款鋁合金的手機殼，現在更將推出與日本潮牌AMBUSH聯名的經典旅行箱，讓潮流或時尚界都很期待。

德國的豪華旅行箱品牌RIMOWA在去年歡度120周年之際，除了找來網球名將「費帥」費德勒擔任代言人之外，還推出了一系列的新形象廣告，分別由LV男裝設計師Virgil Abloh等人來演繹。其中一人就是日本潮牌AMBUSH同時身兼Dior男裝飾品設計師的Yoon Ahn，而她也將與RIMOWA聯名推出一款全新的旅行箱，並於2月2日在日本銀座的專賣店販售。AMBUSH的飾品，深受Lady Gaga、G-Dragon、吳亦凡、蔡依林等人的喜愛，因此潮流界的人並不陌生。而此次合作箱款，則是經典的鋁鎂合金Topas系列，設計師Yoon Ahn更搶先在自己instagram上，搶先曝光細節，讓粉絲莫不瘋狂轉發。