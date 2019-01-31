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向普希金特展致敬 黃色書刊把《勇者系列》畫進名畫！

2019-01-31 10:42聯合新聞網 有.設計 uDesign

新年期間不無聊，藝文活動不打烊，首度來台的俄羅斯普希金博物館特展，即將邁入倒數階段，想一睹印象派真跡大師-莫內、雷諾瓦等人創作，趕緊把握最後時間，這次不用出國即可欣賞，一起走春出遊看展去，探索法國繪畫時光隧道的美好。

跟著黃色書刊一起感受法國風景繪畫的靜謐優雅。圖/聯合數位文創提供。
跟著黃色書刊一起感受法國風景繪畫的靜謐優雅。圖/聯合數位文創提供。
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擅長用漫畫創作和群眾對話的黃色書刊，這次受邀到俄羅斯普希金博物館特展觀賞之餘，更特別精選四張喜愛畫作，融入勇者系列的人物角色重新創作，向這些經典名畫致敬。

「屠龍勇者正在襲擊一條青龍」--向名畫 亨利‧盧梭《美洲豹正在襲擊一匹馬》致敬。...
「屠龍勇者正在襲擊一條青龍」--向名畫 亨利‧盧梭《美洲豹正在襲擊一匹馬》致敬。圖/黃色書刊提供。
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在這些畫作中，黃色書刊提到自己最喜歡的是盧梭的「美洲豹正在襲擊一匹馬」，生動的畫面中呈現出不可思議的想像力，在定格的瞬間感受到豐富的生命力。接著更進一步分享在重新演譯過程中，發現到畫面構圖上的結構十分複雜，其中尤其以莫內的「草地上的午餐」構圖內容最為複雜，由景到人，一筆一畫，讓他花了更多心思去處理複雜構圖能力，而能重現出一片歡樂、祥和的野餐氛圍。

勇者系列的角色也加入莫內《草地上的午餐》聚會，來看看你能找到誰？圖/黃色書刊提供...
勇者系列的角色也加入莫內《草地上的午餐》聚會，來看看你能找到誰？圖/黃色書刊提供。
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最後談到繪畫在不同時期都有著不同派別，在這次的悠遊風景繪畫主題中，看到的是畫家如實地呈現當時景色的豐富內容，無論是複雜又細緻的筆觸，或是簡單又奔放的線條，反觀藝術從古至今唯一不變的是每個畫家在創作的當下，都是用自己所經歷、以及所感受的生活一切去創作，所以逛展同時不只是單純欣賞藝術畫派，更重要的是去感受這些創作的龐大能量。

石像魔偷偷混入路易吉‧洛瓦《煙霧迷漫的巴黎環城鐵道(巴黎城郊)》冒險中。圖/黃色...
石像魔偷偷混入路易吉‧洛瓦《煙霧迷漫的巴黎環城鐵道(巴黎城郊)》冒險中。圖/黃色書刊提供。
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這次展覽內容分為「近代風景畫的起源」、「讚頌大自然」、「巴黎城市光影」、「巴黎近郊的自然景致」、「南法明媚風光」、「海外的異想世界」六個不同展區，其中不只看到時代演變的過程，讓畫家關注的焦點與風格也產生了差異性。要欣賞這些世界名畫，請把握最後時間。最後udnFunLife為迎接九天連假，特別推出2/6-2/12年節限定暢遊63折限量套組$599(原價$950)，一次逛遍吉卜力動畫手稿展、悠遊風景繪畫-俄羅斯普希金博物館特展、變變變！MOVE 生物體驗展。即日起於udn售票網限量優惠中(貼心期醒：此套票只限2019/2/6-2019/2/12期間使用，逾期無效)。

【悠遊風景繪畫-俄羅斯普希金博物館特展】

展覽日期：2018/11/17 ~2019/02/17

展覽時間：09:00-17:00 (16:30停止售票及入場)

※除夕當天營業至16:00（15:30停止售票及入場）

展覽地點：國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展室(111台北市士林區至善路二段221號)

售票資訊：立即購票

俄羅斯博物館巴黎

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