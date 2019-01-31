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全球最賺性感名模 連「金龍」耳環都能輕鬆駕馭

2019-01-31 09:47聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

坎達爾珍娜戴Lako Bukia和Natia Khutsishvili合作打造的...
坎達爾珍娜戴Lako Bukia和Natia Khutsishvili合作打造的金色龍造型垂墜耳環，要價175美元（約5 386台幣）。圖／摘自Valdosta Daily Times
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坎達爾珍娜以一身簡單的白T恤配皮褲現身NBA球場，戴Lako Bukia和Nat...
坎達爾珍娜以一身簡單的白T恤配皮褲現身NBA球場，戴Lako Bukia和Natia Khutsishvili合作打造的金色龍造型垂墜耳環，穿姐夫肯伊威斯特品牌Yeezy的透明高跟鞋。圖／摘自theamericanbarber.tv
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時尚名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）與NBA費城76人隊的球星班西蒙斯（Ben Simmons）約會中，身為時尚指標的坎達爾近日現身史坦波中心（Staples Center）舉行的湖人VS.費城76人隊比賽，大家除了關心她與男友的戀情之外，她的穿搭也再次成為場邊焦點。

擁有姣好身材的坎達爾，以一身簡單的白T恤配皮褲現身場邊為男友加油，雖然整體造型配色與剪裁俐落乾淨看似沒什麼亮點，但耳環卻展示出她的搭配巧思—一對出自Lako Bukia和Natia Khutsishvili合作打造的金色龍造型垂墜耳環，要價175美元（約5 386台幣），巧妙混搭東西方元素，看來非常霸氣。而這對耳環，也意外成了場邊最亮眼的花絮，成了許多外媒和網友熱議的焦點。而她的高跟鞋則是來自姐夫肯伊威斯特（Kanye West）的品牌Yeezy的透明設計，露出紅色指甲油也非常性感。

雖然身為全球最賺的模特兒，但坎達爾其實也不是一路走來都那麼順遂，尤其肌膚問題更是曾帶給她很大的困擾。近日她與知名抗痘產品品牌合作擔任代言人，在IG登出一張黑白照，搭配長文分享自己青少年時期所遇到的困擾，希望能鼓勵和她擁有一樣問題的人。「即使世界上有層出不窮的大問題，曾經，粉刺問題卻深深困擾我，使我感到非常焦慮、絕望和沒有安全感。我們活在一個被要求保持『完美』的社會，所以我們精選那些漂亮的照片發表在網路上。我的皮膚問題讓我經常需要化濃妝出門，在經過無數次的尋找和試驗後，我終於找到適合我皮膚使用的清潔產品，這是一段漫長的過程，現在我對我的皮膚狀況感到滿意。」這次的告白，也讓網友大呼這是他們見過關於坎達爾最真實和最個人的故事。

坎達爾珍娜近日與知名抗痘產品品牌合作擔任代言人，在IG登出一張黑白照，搭配長文分...
坎達爾珍娜近日與知名抗痘產品品牌合作擔任代言人，在IG登出一張黑白照，搭配長文分享自己青少年時期所遇到的困擾，希望能鼓勵和她擁有一樣問題的人。圖／摘自IG
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時尚告白

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