「我不是你的僕人」5種壞朋友特質 快遠離這樣的人！

2019-01-30 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多人的生活中，都以工作為主，常有人把同事當成朋友，但在工作效率上，相信沒有任何的勝算，很多事情也容易變得草草了事，沒有什麼心思。當朋友後，工作利益上就變得綁手綁腳，顧忌這個那個的，最後你就會成為社群軟體上被抱怨的那位，所以拜託請不要那麼快加入我的社群好友吧！ 有些朋友太可怕，快遠離吧。圖／摘自pelexs 分享 facebook

下面有5種朋友特質，千萬不要當朋友，否則從生活到工作，你都會一團亂。

我不是你的僕人，請摘下你的皇冠

身邊總會有一種人存在，任何決策跟決定都要由她出發，像是吃飯吃什麼、休假去哪玩等，話題只在自己的身邊打轉，總覺得自己與任何事情都有某個程度的連結，彷彿告訴大家，聽我的準沒錯，像這樣的朋友，總是讓人背地裡偷偷的翻白眼，拜託，請放下你的公主身段，謝謝。 朋友間的真心，得用時間換取。圖／摘自pelexs 分享 facebook

真心換帖情，切莫心急

常會覺得，身邊的朋友總是就那2、3個，但也別氣餒，朋友多並不代表每個都會真心對待。不用去強求，每個人都會對你真心的付出，更別說給予這樣的期望值，只會讓你更傷心難過；其實交朋友，時間一長，就能知曉，也沒必要把自己的交友圈，用得過於複雜，反正接下來，就交給上天安排吧。 朋友間，別讓尷尬在我的身旁一直出現。圖／摘自pelexs 分享 facebook

別讓尷尬在我的身旁一直出現

身邊有些朋友，說話總是仗義執言，說話很直接，有時候反而造成你身邊的人會產生莫名壓迫感，當自己口中說出「真的無所謂」，別以為這是種客套的口吻，也許她真的希望你就此打住，別再追究。

就好比去餐廳吃飯，可能今天的豬排比較小，她可能會氣噗噗的跑去說，怎麼縮水了；但身邊有這樣的人，的確是有幾分安全感，拿捏好分寸就變得很重要。 朋友間能看出日久見人心，還是真心換絕情。圖／摘自Pelexs 分享 facebook

日久見人心，還是真心換絕情

若是你問我，朋友有沒有可能變成情人，我只想跟你說，「不」無可能；這道理很簡單，由於彼此的相處模式，本來從一個非常簡單的友情，轉成愛情，甚至要親密接觸，相對的是有幾分尷尬存在。

但也是會有特例，彼此屬意很久的那也未必不可行，但當你們分開了，也許你也可能同時失去這個朋友圈，做好準備了嗎？

我是我！合不來就請滾開

身邊的人常常會為了一些小的事情爭執，沒有誰是可以十全十美的，也沒有特定的事情要委曲求全的謀和任何人，甚至貼別人的冷屁股，解釋一大堆，若對方真的是真心的好友，又何必有如此多的舉動來維持呢？

獨立自主沒什麼不好的，有些事情只要能正確地分辨對錯，也可以用對方立場去感受，也不再犯，就是值得投資跟珍惜的人喔。