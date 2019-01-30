日本棒棒泡芙前進桃園 期間限定版升級登場

2019-01-30 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



接近農曆春節，喜氣洋洋的商品特別討喜，來自日本的超人氣甜點ZAKUZAKU棒棒泡芙，也將三款口味升級，撒上閃耀金粉、草莓脆粒、杏仁粒，推出期間限定款。另外，2/2春節連假第一天，ZAKUZAKU首度前進桃園台茂購物中心設立快閃店，帶來經典的泡芙與霜淇淋，同步祭出超多優惠，最大獎有機會抽中免費的原味棒棒泡芙。

ZAKUZAKU棒棒泡芙的三大特色有「現點現灌卡士達內餡」、「酥脆濃三重奇妙口感」以及「適合邊走邊吃不沾手的獨特棒棒造型」，除了經典必吃的原味之外，即日起至3/10，還有三款期間限定新品登場，將去年的熱銷經典巧克力系列口味升級，推出輝金極黑棒棒泡芙、恬紅漾白棒棒泡芙、杏仁莓果棒棒泡芙，多了巧克力與配料讓口感更多層次。

而在台北、新竹、台中、高雄成立五間分店的ZAKUZAKU，將首次來到桃園，2/2-3/4先以快閃店登場。快閃期間同步祭出活動優惠，首五日2/2-2/6推出「莓果巧可霜淇淋」超值加購價活動，購買六入組棒棒泡芙(原味或經典巧克力系列)可享「莓果巧可霜淇淋」加購價58元(原價128元)，每人限購乙組，每日限量30組；2/7-3/4舉辦抽抽樂活動，購買經典巧克力系列任一組合，可抽獎一次，中獎率100%，最大獎享原味棒棒泡芙免費吃，還有原味棒棒泡芙半價加購和折抵10元等好禮。

今年起，凡加入「ZAKUZAKU棒棒泡芙」LINE好友，成為會員即享買三送一、集點換禮物的優惠。此外，ZAKUZAKU首次推出全球限量的品牌帆布包，使用厚磅材質製作，可肩背手提的實用型超大容量，春節期間購買六入組棒棒泡芙禮盒2盒，即可免費獲得「ZAKUZAKU時尚帆布包」乙個，購買3支以上(不限口味)可以99元加價購。

CROQUANT CHOU ZAKUZAKU棒棒泡芙 桃園台茂快閃店

快閃日期：2/2-3/4

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號B2挑空區