這家北市相親名店 與新北智光商工產學合作

2019-01-30 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



大稻埕是北市早洋化的地區，其中位於民生西路的「波麗路」西餐廳，開幕於日治時期的1934年，當年以法式餐點及西點、咖啡聞名。

該店創辦時更不惜重金購置一流的進口音響設備，並以法國音樂家拉威爾名曲「波麗路」（Bolero）為店名，不僅吸引許多文人墨客在此聚會，更成為早期青年男女「相親」的熱門餐廳。

新北市智光商工最近和波麗路西餐廳本店產學合作，共同簽訂人才培育合作協議書，建立產學夥伴關係，推展技藝教育，校長陳炳輝指出，雙方合作內容包括：

1.學生至波麗路參訪，增進對企業了解，以縮短產學適應期。

2.學生至波麗路實習，並提供各項師生研習。

3.學生畢業後，資格符合者有優先錄用之機會。

4.共同參與人才培訓之課程授課與學程諮詢及技能競賽選手之培訓。

陳炳輝指出，智光商工成立於民國54年，配合國家政策，承接新北市國中技藝教育，辦理至今已近20年。107學年更與新北20所國中合作開設27班，學生近600位，居新北市之冠。