網友說她太瘦 「不喜歡就別煩我」席琳狄翁霸氣回應

2019-01-30 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



今年50歲的鐵肺歌后席琳狄翁（Celine Dion）可以說是歐美演藝圈最時尚的巨星之一，尤其在這幾季的時裝周，都可以見到她超有個性的穿搭造型，也經常受到網友熱議。不過最近她深受體重問題困擾，在日前的巴黎高級訂製服周幾大秀場上，她的打扮依舊是焦點，但許多網友認為她看起來實在太瘦了，這也讓天后正式在受訪時做出回應。

在接受太陽報訪問時，席琳狄翁談到自己近來在造型上的各種嘗試，「我這麼做都是為了我自己，我希望能感受到強悍、美麗、有女人味的、性感的姿態。」但對於外界對她的「過瘦」評論，她則是希望大家不要打擾她，不願意看到自己的體重成為話題，「如果我對此感到自在，我就不會想特別去談論它。不要打擾我、不要隨便拍照，如果你欣賞我這樣，那很好，如果你不喜歡，請別煩我。」