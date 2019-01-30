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網友說她太瘦 「不喜歡就別煩我」席琳狄翁霸氣回應

2019-01-30 19:52聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

今年50歲的鐵肺歌后席琳狄翁（Celine Dion）可以說是歐美演藝圈最時尚的巨星之一，尤其在這幾季的時裝周，都可以見到她超有個性的穿搭造型，也經常受到網友熱議。不過最近她深受體重問題困擾，在日前的巴黎高級訂製服周幾大秀場上，她的打扮依舊是焦點，但許多網友認為她看起來實在太瘦了，這也讓天后正式在受訪時做出回應。

在接受太陽報訪問時，席琳狄翁談到自己近來在造型上的各種嘗試，「我這麼做都是為了我自己，我希望能感受到強悍、美麗、有女人味的、性感的姿態。」但對於外界對她的「過瘦」評論，她則是希望大家不要打擾她，不願意看到自己的體重成為話題，「如果我對此感到自在，我就不會想特別去談論它。不要打擾我、不要隨便拍照，如果你欣賞我這樣，那很好，如果你不喜歡，請別煩我。」

今年3月，席琳狄翁即將迎接51歲生日，她也在訪問中透露，現階段的她很滿意自己的狀態，享受每個時刻，更覺得自己從來沒有現在那麼性感過。回顧日前她在Valentino、Jean Paul Gaultier等秀場上穿的各式華服，有優雅女人味類型，也有超前衛的個性風。展現越來越敢穿的冒險精神，做自己想做的樣子，的確也值得許多人學習。

席琳狄翁穿Valentino服飾出席Valentino 2019春夏高級訂製服秀...
席琳狄翁穿Valentino服飾出席Valentino 2019春夏高級訂製服秀。圖／Valentino提供
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席琳狄翁穿Alexandre Vauthier出席Jean Paul Gault...
席琳狄翁穿Alexandre Vauthier出席Jean Paul Gaultier 2019春夏高級訂製服裝秀。圖／摘自People.com
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網友認為席琳狄翁太瘦了。圖／摘自英國每日郵報
網友認為席琳狄翁太瘦了。圖／摘自英國每日郵報
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