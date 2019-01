手刀蒐藏!BAC與迪士尼聯名 推「米奇曲奇禮盒」

2019-01-30 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



去年以米奇、米妮聯名蛋糕攻佔IG版面的BLACK As Chocolate(BAC),今年農曆年節前夕,再推出與迪士尼Disney聯名限定禮盒「米奇手工曲奇餅乾」,簡約的鐵盒包裝上印有可愛的米奇米妮,打開後還有米奇餅乾,讓米奇控看了好想蒐藏!

紅遍全世界的Disney招牌情侶米奇與米妮,躍上紅、藍、金相間的經典美式鐵盒,內裝則是BLACK As Chocolate的手工奶油曲奇,招牌的米奇造型搭配綜合堅果與楓糖,是大人小孩都喜歡的口味,作為年節伴手禮好看又不失禮。