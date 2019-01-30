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瘦身強國！韓妞「3周狂瘦8公斤」　保證不餓食譜讓網友暴動惹～

2019-01-30 19:01聯合報 記者劉小川╱即時報導

韓妞3周瘦下8公斤，食譜大公開。圖／摘自pelexs
韓妞3周瘦下8公斤，食譜大公開。圖／摘自pelexs
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韓國除了潮流風格很強，最近還被網友封為「瘦身強國」，又有超強韓妞的新減肥法曝光，只花3周就瘦下8公斤，從食譜來看，其實不至於餓到暈倒，搭配運動與按摩手法，3周速成瘦身，要約會、參加重要場合前，都可以試試看。

飲食控制食譜公開

以下的飲食原則，不以大魚大肉、油膩食物為主，以正常飲食來看。

減肥期間，營養要均衡。圖／摘自pelexs
減肥期間，營養要均衡。圖／摘自pelexs
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第一周：早餐不吃；午餐吃平常飲食分量的一半；晚餐在晚上7點前吃完，7點後不吃東西。

第二周：早餐吃平常分量的一半；午餐正常吃飽；晚餐只吃低糖分水果。

第二周晚餐只吃低糖分水果。圖／摘自pelexs
第二周晚餐只吃低糖分水果。圖／摘自pelexs
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第三周：早餐吃蛋白質為主（雞蛋一顆、豆漿或紅薯交叉食用）；午餐吃平常飲食分量的一半；晚餐在晚上7點前吃完，7點後不吃東西

以上三周，也可持續循環飲食。

平板支撐能訓練核心肌群。圖／摘自pelexs
平板支撐能訓練核心肌群。圖／摘自pelexs
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運動方法

每天運動30～60分鐘，以訓練核心肌群為主，下列4個動作，每個動作做12下，共做4～6組

動作一、腿部動作：身體側躺，大腿側抬高超過90度，兩腳各12下後交換。

動作二、臀部動作：平躺於地面，抬高臀部，交互抬高單腳，膝蓋彎曲即可，各12下。

動作三、平板支撐：平板支撐，然後搭配起身動作，每組做12下。

動作四、側身旋轉：以平板支撐為狀態，上半身不動，下半身朝向兩側旋轉，左右算1下，每組12下。

多做臀部動作，能緊實臀部。圖／摘自pelexs
多做臀部動作，能緊實臀部。圖／摘自pelexs
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運動完之後，記得洗澡，洗完澡後可用乳液、按摩油按摩運動的地方，加強新陳代謝。

以上3周速成減肥法，韓妞就能瘦下8公斤，是不是該來試試看呢？

第二周晚餐只吃低糖分水果。圖／摘自pelexs
第二周晚餐只吃低糖分水果。圖／摘自pelexs
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減肥期間，營養要均衡。圖／摘自pelexs
減肥期間，營養要均衡。圖／摘自pelexs
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韓妞3周瘦下8公斤，食譜大公開。圖／摘自pelexs
韓妞3周瘦下8公斤，食譜大公開。圖／摘自pelexs
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平板支撐能訓練核心肌群。圖／摘自pelexs
平板支撐能訓練核心肌群。圖／摘自pelexs
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多做臀部動作，能緊實臀部。圖／摘自pelexs
多做臀部動作，能緊實臀部。圖／摘自pelexs
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按摩食譜

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