LV男裝形象廣告三部曲 手法新鮮連油畫都成了靈感

2019-01-30 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝2019春夏系列，是藝術總監Virgil Abloh入主後的首季作品，日前發布的形象廣告也令人感到耳目一新，用一個男人成長的童年、少年、求學時期作為構思，發表具有時光流逝之感的形象廣告，創意十足，且隱喻每個男人心中都有個愛做夢、無所畏懼的男孩，活出自我的風采。

喜愛說文解字的Virgil Abloh，將形象廣告視為動詞，認為它是為某件事情尋求支持、或是宣揚信念，春夏季形象廣告依循這個概念，分為三階段推出，用以詮釋一個男人的養成。首部曲是幼童／孩童與青少年（Infancy, Childhood and Adolescence），在《綠野仙蹤》故事裡的罌粟花、彩虹和荒漠道路中，展現孩子的純真視角；第二階段則是《畫家的畫室（The Painter’s Studio）》，透過照片重新演繹法國寫實派藝術家居斯塔夫．庫爾貝（Gustave Courbet）在1855年創作的同名油畫，此畫作在路易威登創立品牌翌年繪成，畫面中是市民和上流社會的左右對比，確立Virgil Abloh對於路易威登的定位，即是多元共融。第三階段為校園生活（School Teens），描述青少年在群體生活的交流，也呼應了Virgil Abloh在巴黎發表本季時邀請了1,500位學生穿上相似服裝，在發布現場組成彩虹色彩變化的男裝秀，照片在洛杉磯的校園取景，呈現青少年渴望歸屬感，也想保有自我風格的特質。