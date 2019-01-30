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LV男裝形象廣告三部曲 手法新鮮連油畫都成了靈感

2019-01-30 18:10聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝2019春夏系列，是藝術總監Virgil Abloh入主後的首季作品，日前發布的形象廣告也令人感到耳目一新，用一個男人成長的童年、少年、求學時期作為構思，發表具有時光流逝之感的形象廣告，創意十足，且隱喻每個男人心中都有個愛做夢、無所畏懼的男孩，活出自我的風采。

喜愛說文解字的Virgil Abloh，將形象廣告視為動詞，認為它是為某件事情尋求支持、或是宣揚信念，春夏季形象廣告依循這個概念，分為三階段推出，用以詮釋一個男人的養成。首部曲是幼童／孩童與青少年（Infancy, Childhood and Adolescence），在《綠野仙蹤》故事裡的罌粟花、彩虹和荒漠道路中，展現孩子的純真視角；第二階段則是《畫家的畫室（The Painter’s Studio）》，透過照片重新演繹法國寫實派藝術家居斯塔夫．庫爾貝（Gustave Courbet）在1855年創作的同名油畫，此畫作在路易威登創立品牌翌年繪成，畫面中是市民和上流社會的左右對比，確立Virgil Abloh對於路易威登的定位，即是多元共融。第三階段為校園生活（School Teens），描述青少年在群體生活的交流，也呼應了Virgil Abloh在巴黎發表本季時邀請了1,500位學生穿上相似服裝，在發布現場組成彩虹色彩變化的男裝秀，照片在洛杉磯的校園取景，呈現青少年渴望歸屬感，也想保有自我風格的特質。

這系列形象廣告展現有別以往的新鮮手法，在種族、文化、年齡、色彩之間闡述融合和多元的跨距，這個命題會隨時間演變，讓男性從中了解自己，並呈現在打扮風格，也傳達了Virgil Abloh思緒與創意層層疊疊的細緻綿密。

3月22日的最後一波「School Teens」由Raimond Wouda攝影...
3月22日的最後一波「School Teens」由Raimond Wouda攝影，表現出團體生活與交流的成長歷程。圖／LV提供
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3月22日的最後一波「School Teens」由Raimond Wouda攝影...
3月22日的最後一波「School Teens」由Raimond Wouda攝影，表現出團體生活與交流的成長歷程。圖／LV提供
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由Inez & Vinoodh操刀拍攝的第一章「Infancy, Childho...
由Inez & Vinoodh操刀拍攝的第一章「Infancy, Childhood, and Adolescence」形象廣告已於1月21日發表。圖／LV提供
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將在2月1日登場的第二章「The Painter’s Studio」由Moham...
將在2月1日登場的第二章「The Painter’s Studio」由Mohamed Bourouissa拍攝。圖／LV提供
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由Inez & Vinoodh操刀拍攝的第一章「Infancy, Childho...
由Inez & Vinoodh操刀拍攝的第一章「Infancy, Childhood, and Adolescence」形象廣告已於1月21日發表。圖／LV提供
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