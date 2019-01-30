大玩拉丁風情！J Balvin加持讓Guess變得好火辣

2019-01-30 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在原有的系列裡，另外再延伸出新的迷你精選（Capsule Collection），已成為了時尚品牌的顯學。包括了Guess和CALVIN KLEIN JEANS都在這季，推出了特別限定的款式，炒熱品牌聲量。

美式休閒品牌的Guess邀請了拉丁葛萊美大獎得主的J Balvin來跨界，一同打造了有42件單品的迷你系列。而J Balvin也融入他的出身背景，大玩熱帶南美風情元素，讓原本就很性感的Guess女裝，瞬間變得更火辣，而他亦親自上陣拍攝形象廣告，大享齊人之福。J Balvin以他的專輯《Vibras》為主題展開，充滿正能量和熱情，女裝以寬鬆的毛邊短款T恤、連身衣、平口小可愛為主打。男裝則呈現撞色款牛仔褲和活力款運動服，將休閒隨性演繹得淋漓盡致。同時推出紅、黃、綠三色紮染藝術的寬鬆版男士T恤，和印有「Vibras」唱片Logo的條紋襯衫。