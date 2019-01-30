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大玩拉丁風情！J Balvin加持讓Guess變得好火辣

2019-01-30 18:07聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在原有的系列裡，另外再延伸出新的迷你精選（Capsule Collection），已成為了時尚品牌的顯學。包括了Guess和CALVIN KLEIN JEANS都在這季，推出了特別限定的款式，炒熱品牌聲量。

美式休閒品牌的Guess邀請了拉丁葛萊美大獎得主的J Balvin來跨界，一同打造了有42件單品的迷你系列。而J Balvin也融入他的出身背景，大玩熱帶南美風情元素，讓原本就很性感的Guess女裝，瞬間變得更火辣，而他亦親自上陣拍攝形象廣告，大享齊人之福。J Balvin以他的專輯《Vibras》為主題展開，充滿正能量和熱情，女裝以寬鬆的毛邊短款T恤、連身衣、平口小可愛為主打。男裝則呈現撞色款牛仔褲和活力款運動服，將休閒隨性演繹得淋漓盡致。同時推出紅、黃、綠三色紮染藝術的寬鬆版男士T恤，和印有「Vibras」唱片Logo的條紋襯衫。

CALVIN KLEIN JEANS的全新支線CALVIN KLEIN JEANS EST. 1978系列，呈現街頭穿搭的鮮明風格，將圖形元素與經典美式風格相互輝映。運用攝影大師Richard Avedon在八〇年代所創作的影像，加上以丹寧、穀倉、牛仔競技、汽車和中西部平原為靈感，甚至取自經典Logo 的「OK」印花，為熟悉的男女服飾注入新生命。這季，挑戰了陽剛象徵的牛仔競技、高性能跑車和改裝賽車，透過色彩極為鮮明的圖像出現在水洗丹寧和多款上衣，對所謂好品味與壞品味作了有趣的顛覆。相較之下剪裁和版型則顯得簡約、俐落和中性，聚焦具代表性的美國圖像和CALVIN KLEIN JEANS品牌傳統。

拉丁歌手J Balvin親自上陣詮釋與Guess聯名迷你系列服飾，風格相當性感火...
拉丁歌手J Balvin親自上陣詮釋與Guess聯名迷你系列服飾，風格相當性感火辣。圖／Guess提供
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拉丁歌手J Balvin親自上陣詮釋與Guess聯名迷你系列服飾，風格相當性感火...
拉丁歌手J Balvin親自上陣詮釋與Guess聯名迷你系列服飾，風格相當性感火辣。圖／Guess提供
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CALVIN KLEIN JEANS EST. 1978系列連帽上衣，運用Ric...
CALVIN KLEIN JEANS EST. 1978系列連帽上衣，運用Richard Avedon拍攝的影像經過重新設計。圖／CALVIN KLEIN提供
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拉丁歌手J Balvin親自上陣詮釋與Guess聯名迷你系列服飾，風格相當性感火...
拉丁歌手J Balvin親自上陣詮釋與Guess聯名迷你系列服飾，風格相當性感火辣。圖／Guess提供
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CALVIN KLEIN JEANS EST. 1978系列T恤。圖／CALVI...
CALVIN KLEIN JEANS EST. 1978系列T恤。圖／CALVIN KLEIN提供
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拉丁歌手J Balvin親自上陣詮釋與Guess聯名迷你系列服飾，風格相當性感火...
拉丁歌手J Balvin親自上陣詮釋與Guess聯名迷你系列服飾，風格相當性感火辣。圖／Guess提供
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CALVIN KLEIN JEANS EST. 1978系列拼接線衫。圖／CAL...
CALVIN KLEIN JEANS EST. 1978系列拼接線衫。圖／CALVIN KLEIN提供
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