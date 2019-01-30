春節機票折扣最划算！華航飛倫敦1.6萬有找

2019-01-30 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



過年想要出國玩，中華航空推出多航點機票，像是夏威夷、倫敦、雪梨、大阪、名古屋、香港、峇里島等，其中，大阪來回未稅5,200元、名古屋來回6,500元，若想要去歐洲，倫敦來回未稅15,680元，不如趁機搶便宜票省旅費。

中華航空針對夏威夷、倫敦、雪梨、峇里島、大阪、名古屋、曼谷、香港等8大航點機票優惠，其中，台灣旅客最喜歡去的日本，大阪來回未稅不到5,200元，名古屋來回不到6,500元。東南亞峇里島則是來回未稅9,900元、曼谷4,900元、香港3,168元。

除了東北亞外，今年春節連假長，歐洲也是不錯的選擇。中華航空推出倫敦來回未稅機票15,680元，等於來回不到2萬有找。另雪梨來回未稅15,190元、夏威夷18,720元，享受浪漫異國假期。