限時5天！NYX翻玩色彩烏托邦快閃店好買好拍噴發少女心

2019-01-30 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



彩妝品牌NYX Professional Makeup不僅是玩色高手，也善於打造快閃店與消費者近距離接觸，2019年春妝搶先吹出繽紛糖果風，農曆春節前夕更於台北新光三越A11一樓推出限時5天的翻玩色彩烏托邦快閃店，彷彿置身夢幻糖果樂園，讓人少女心大噴發，現場還有專業後台百變玩味16色眼影盤、百變玩味6色調色盤的首賣限定新色。

NYX Professional Makeup翻玩色彩烏托邦快閃店1月30日至2月3日在台北市信義區新光三越A11北大門登場，醒目的桃紅色調相當高調，店內設置了讓消費者可以拍美照打卡的跳跳糖球池、氣球夢幻泡泡牆以及化妝台試妝區，活動期間消費滿800元即可參加「一箭命中愛神之吻」套圈圈遊戲拿小禮物，消費滿1,600元並含指定品項送炫彩幾何菱格包。

NYX Professional Makeup銷售排行榜名列前茅的專業後台百變玩味16色眼影盤，擁有細膩粉質與高顯色度，集合冷色、暖色、明亮、煙燻等色調，一盤從霧面、絲緞到金屬光澤都有，是重妝狂人必備的人氣眼影，繼1月初已率先上市的冷酷藍灰新色「煙燻灰藍」之後，搶眼的棗紅莓果新色「＃09鳳凰虹彩」在翻玩色彩烏托邦快閃店首賣現身；今年全新推出的百變玩味6色調色盤主打絲絨細緻質地與繽紛多變色彩，快閃店首賣限定新色為「＃01冬日暖陽」。

另外像是NYX Professional Makeup澎澎泡芙氣墊唇釉＃12乾燥玫瑰與＃16亮橘、蜜糖光水晶唇釉＃4橘紅與＃9乾燥玫瑰，都是暢銷色號。