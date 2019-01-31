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udn買東西2019開運購物密技搶先看 年節七大注意事項不可不知

2019-01-31 09:38聯合新聞網 udn買東西

農曆春節即將到來，人人都期待新年好運來，要怎麼樣才能把好運迎進門？「udn買東西」特別邀請命理風水大師一同整理出「2019豬事大吉，udn開運購物密技」，教您在購物前七大注意事項，要讓消費者花錢不只花在刀口上，還要花個好運到！

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注意事項一：皮夾破損、缺陷絕不可以！想招財運，財不外流靠長夾。

命理大師分析：「有錢人大多都用長夾」、「鈔票不要折，不然會漏財」保持錢包整潔乾淨能帶來財運。有破損、缺陷的皮夾盡早淘汰，以免財運流失。相較於短夾，長夾看起來也較高貴且有質感，長夾最好要有拉鍊，不僅能帶來財運，也象徵留得住並保護財富。

在udn買東西購物中心，COACH-馬車LOGO素面防刮皮革拉鍊長夾，兼具耐用百搭與典雅氣質，絕對是都會年輕男女喜好度相當高，不可錯過的招財首選。

COACH-馬車LOGO素面防刮皮革拉鍊長夾 圖片由廠商提供
COACH-馬車LOGO素面防刮皮革拉鍊長夾 圖片由廠商提供
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注意事項二：帶錶添好運，圓形、金屬、金黃色尤佳。

圓形、金屬材質、金黃色是象徵旺財與富貴的重要元素。建議在添購新物品時，可將手錶納入新年開運購物選項之一。CITIZEN星辰品牌中，婉約氣質光動能女錶，採用白色為底的錶盤，使用高硬度藍寶石水晶鏡面，透過光源折射散發獨特金光，兼具時尚與生活實用性，建議想招好運的女士們可以速速添購，保證您財運旺到翻！

CITIZEN-星辰 婉約氣質光動能女錶 圖片由廠商提供
CITIZEN-星辰 婉約氣質光動能女錶 圖片由廠商提供
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注意事項三：家中財位在哪邊？進門左側、右邊對角線。

居家開運小物要擺對位置，人氣、桃花才會滾滾來。命理風水師表示，家中財位通常在大門進來左側或者右邊對角線位置，可在此方位擺置開運小物，例如：招財黃水晶開運發財樹聚寶盆、七脈輪葫蘆吊飾、貔貅或者金豬報喜擺設。若玄關或客廳無自然採光，可以考慮佈置一盞鹽燈緩和氣場。東南方是掌管人際關係的方位，不妨在這個位置擺放天然紫晶洞、玻璃等透明裝飾物，不僅可以增加空間的明亮度，還能補強人氣。建議多利用投射燈補強光線，但要選擇黃色柔和光線，因為白色會過於生冷，不利人際關係。

招財黃水晶開運發財樹聚寶盆 圖片由廠商提供
招財黃水晶開運發財樹聚寶盆 圖片由廠商提供
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【A1寶石】頂級巴西天然紫晶洞 圖片由廠商提供
【A1寶石】頂級巴西天然紫晶洞 圖片由廠商提供
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注意事項四：好事要成雙，好物要買雙，雙雙對對必脫單。

添購開運擺設，買對數量還能助桃花。例如：杯子、小飾品要成雙成對的買，如果只買一個，會象徵孤單，雙雙對對才能帶來吉利，大幅提升良緣。房間內可擺催旺桃花吉祥物，如粉水晶球，讓房間磁場變粉嫩，提升桃花運！

注意事項五：變則通，通則快。想要好運來「改變」是必然。

從2019開始，每天為自己規劃出一個要改變的事，比如：長時間喝咖啡的人改喝紅茶、原本都搭Uber的人可以試試改搭公車或捷運、尋找過去沒吃過的店家吃午餐…等等，藉由日常生活中隨手可得的小小變化，讓原本一成不變的生活產生新的可能、接觸新的人事物，活化停滯的「氣」，讓運氣也將跟著強強滾。

注意事項六：分享將為您帶來更多，助人得溫飽，金豬年包準衣食無憂。

助人溫飽，也為自己帶來衣食無憂的祝福。在年節家家歡樂團聚同時，能將部分錢財奉獻給需要幫助的弱勢族群，除了自己溫飽外，也使弱勢家庭獲得幫助，將會是為來年帶來好運最重要的關鍵。年節期間udn買東西與現代婦女基金會攜手舉辦【大手牽小手 弱勢家庭圍爐】計劃，愛心百元捐募款活動。一張小小百元鈔，就能幫助弱勢家庭過好年，也為自己種福田，迎接新的一年！

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注意事項七：初四迎神日，想要福臨門，開運家電要進門。

風水命理專家表示，「初四早上」是迎財神最好的時間點，除了備妥供品，誠心迎接財神到來之外，大型家電在初四迎財神日送達，也能帶來新氣象和祝福。為配合財神爺初四到來，udn買東西將於初三～初五推出大家電獨家配送服務(地區限北北基)，讓財神爺與開運家電一同到您家。

此外，即日起udn買東西全站消費滿2,019元，即可抽金豬發財金(888元udn買東西禮券)、Jo Malone香水等眾多精美好禮，消費滿10,000元還有機會雙人暢遊大阪。欲了解更多好康優惠訊息，請見udn買東西

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開運udn買東西財運

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