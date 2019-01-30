資深女星紅毯美胸戰 男星紅毯也貴氣 胸針現品味

2019-01-30 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



日前舉辦的第25屆美國演員工會獎（SAG Award）頒獎典禮，紅毯上演大開深V的性感美胸戰，除了女神卡卡及瑪格羅比等新一代女星，連資深女星也很拼。以《紙牌屋》翻紅的52歲資深女星羅蘋萊特（Robin Wright）難得亮相，以及腰的Oscar de la Renta深V禮服搭配日本品牌Niwaka珠寶的藍寶石項鍊，露出逆齡健美好身材。而許久未露面的資深女星凱薩琳麗塔瓊斯也性感亮相，以深藍色的Zuhair Murad高級訂製服搭配蕭邦（Chopard）耳環，驚人身材看不出已經49歲。