LV粉紅豬閃閃惹人愛 MOYNAT小豬捲尾一起萌

2019-01-30 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



豬年到來，可愛的粉紅豬、小豬臉、豬尾巴成了精品的新品靈感，推出農曆賀年系列，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的粉紅小豬紀念項鍊相當飽滿可愛，而MOYNAT則是以小豬輪廓推出包款吊飾，並上市全系列的法式紅色包款。

路易威登的豬年紀念系列，以童趣粉紅豬為設計元素，搭襯monogram圖紋，推出皮革吊飾、項鍊等單品，小豬手袋吊飾分為吊飾與結合鑰匙釦功能兩款，以柔軟夾棉外襯Eonogram Eclipse帆布和小牛皮製成，眼睛位置鑲嵌路易威登行李箱鉚釘，造型精巧可愛；閃亮亮的粉紅小豬Vuittonite Pig項鍊，是鑲嵌粉色水晶的小豬站在刻有Monogram圖案的迷你帽箱（Boite à Chapeau）手袋上，鍊帶可調校3種不同長度。此外，也從十二生肖汲取靈感，將絲巾設計為以櫻桃配襯小豬的圖樣，融入品牌經典Monogram花卉及行李箱飾釘圖案。