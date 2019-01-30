風格咖啡/上5樓的快活！私宅咖啡避世所─黑山咖啡

2019-01-30 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



最多僅能容納四人的私宅咖啡，低調隱身在東區老公寓的頂樓，沒有連絡電話，只能透過臉書跟店主預約，若說它是台北最「神秘」的咖啡館，我想一點也不為過吧？

我：「老闆你好，我想訂位某日下午兩位，不知道有位子嗎？」

老闆：「有的，請四點半到即可，到了別按門鈴，臉書私訊我會下樓接你們」。

「對了，你們的上山編號是199哦」。

穿梭在熱鬧的敦化南路巷弄中，一度遍尋不著店主提供的門牌地址，原本該是再熟悉不過的東區小巷，突然變得陌生，但卻也因此增添一番探幽的樂趣。

位於東區老公寓五樓的「黑山咖啡Mountain : b Coffee Roasters」，一周只營業三天，每天只收三組客人，由於頂樓陽台空間有限，店主還會貼心提醒，每組兩位客人「上山」為佳。

原以為如此「繁文縟節」的訂位規矩，店主的個性怕是高冷孤僻來著，結果殊不知是個十足健談的暖男。

八年級的店主小佑，大學讀的是工業設計，他說，退伍後，曾做了幾份設計相關的工作，但就如同其他產業一般，設計業也普遍存在「一人多工」的無奈，每天被客戶改稿追著跑，「生存以上、生活以下」永遠是現實與理想間，相互拉扯最重要的小事。

這些都讓他不禁開始思考「這真是自己想要的生活嗎？」，由於咖啡與畫畫向來是他生活紓壓的一種方式，於是3年前，從自家烘豆的工作室開始接單，偶而搭配一些接案設計工作，慢慢的，生命活成了現在這個樣貌。

從他的言談中，身兼兩種身份的「斜槓人生」不像是迫於現實的無奈，反倒像是重新奪回人生發球權的主動出擊。

談起黑山的初衷，小佑說，「黑山的構思來自一座擁有肥沃土壤還有堅壯外觀的大山」，或許是以前的工作經驗，讓他體悟到，「再怎樣有熱情的人，也禁不起忙碌日常的消磨」，因此想要打造一個地方，「讓每位造訪的人都能吸收到缺乏的養分，再回到自己喜歡的崗位上繼續努力著」。

店主與客人，兩個小時在「山野」間的對話，還是覺得人生好難，但在反覆思辨激盪中，現實與理想之間，似乎不再必然是條平行線...如此非黑即白。

突然覺得上五樓，怎有點快活？

「沒方向到處地追

沒翅膀卻好想飛

我努力順風跟隨