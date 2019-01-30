艾瑪史東、小丑女都是紅毯「金光黨」女神卡卡也入幫

2019-01-30 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



第25屆美國演員工會獎（SAG Award）於日前揭曉。頒獎典禮上明星競豔，巧妙的是，時尚品味備受好評的「小丑女」瑪格羅比、艾瑪史東、以及女神卡卡，都選擇了以金色系為主要視覺元素的禮服，並搭配金色系珠寶，讓幾乎已經制服化、缺乏驚喜的紅毯穿搭呈現亮眼新意。

身為香奈兒品牌大使的澳洲女星瑪格羅比，理所當然身穿香奈兒，但她選擇了香奈兒2018/19巴黎－紐約工坊系列的一襲金色珠飾與金屬絲線刺繡絲質長洋裝，深V性感又貴氣，搭配香奈兒San Marco 系列黃金鑲鑽與珍珠耳環，以及Coco Crush多層次寬版戒指，白金配色顯得相當優雅。而路易威登的大使艾瑪史東，也選擇了穿上金色的不對稱刺繡襯衫，搭配黑色長褲與金色系的珠寶，是比較個性化的紅毯造型；在茱莉亞羅勃茲以褲裝艷驚金球獎紅毯之後，指標性的女星如艾瑪史東也選擇褲裝，預料奧斯卡紅毯上也會有好看的褲裝出現。