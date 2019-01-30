艾瑪史東、小丑女都是紅毯「金光黨」女神卡卡也入幫
第25屆美國演員工會獎（SAG Award）於日前揭曉。頒獎典禮上明星競豔，巧妙的是，時尚品味備受好評的「小丑女」瑪格羅比、艾瑪史東、以及女神卡卡，都選擇了以金色系為主要視覺元素的禮服，並搭配金色系珠寶，讓幾乎已經制服化、缺乏驚喜的紅毯穿搭呈現亮眼新意。
身為香奈兒品牌大使的澳洲女星瑪格羅比，理所當然身穿香奈兒，但她選擇了香奈兒2018/19巴黎－紐約工坊系列的一襲金色珠飾與金屬絲線刺繡絲質長洋裝，深V性感又貴氣，搭配香奈兒San Marco 系列黃金鑲鑽與珍珠耳環，以及Coco Crush多層次寬版戒指，白金配色顯得相當優雅。而路易威登的大使艾瑪史東，也選擇了穿上金色的不對稱刺繡襯衫，搭配黑色長褲與金色系的珠寶，是比較個性化的紅毯造型；在茱莉亞羅勃茲以褲裝艷驚金球獎紅毯之後，指標性的女星如艾瑪史東也選擇褲裝，預料奧斯卡紅毯上也會有好看的褲裝出現。
不過最搶鏡的非女神卡卡莫屬。她選擇穿著全白的迪奧春夏高級訂製服長禮服，開高衩與深V相當性感，但散發優雅貴氣，除了妝髮得宜，Tiffany & Co.的珠寶也為她加了很多分。繼上次金球獎與Tiffany合作、由Tiffany以永續經營概念取得的環保素材幫她打造專屬項鍊，這次首度亮相的Tiffany 2019 Blue Book珠寶，一樣鑲嵌透過永續經營理念取得的鑽石，但珠寶本身則以黃K金和鑽石的白金配色為主，耳環更巧用金屬工藝打造成彷彿蝴蝶羽翼的金色翅膀，是造型最大亮點。
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