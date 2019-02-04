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美麗華迎春新攻略 白白日記陪你萌過年

2019-02-04 11:00文／ 美麗華 提供

美麗華精心布置打造濃濃過年氣氛 圖／美麗華 提供
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農曆春節就要到了，白白日記贈品熱力不斷，好評加碼中！用大人小孩都愛的萌萌的抱枕、單人美食鍋、超大地墊，一起暖冬過好年，讓家裡有不同以往的年節氣氛！

1月24日至3月3日，冬季出清，服飾下殺三折起，還可以在活動期間內集點兌換限量贈品！於全館消費滿1000元即可獲得1點，集滿10點以上或5點加價購，即可兌換多項白白日記系列贈品，白白造型大抱枕、白白造型單人小電鍋、超大的白白造型地墊，讓白白陪你萌過年！

好評不斷白白日記好禮集點加價購

持續加碼白白獨家贈品等你來蒐集！

※以上贈品皆以現場實體為主白白日記好禮陪民眾萌過年 圖／美麗華 提供
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白白日記好禮陪民眾萌過年 圖／美麗華 提供
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除此之外，初一至初六美麗華加碼送超值來店禮，憑當日單筆消費滿1,888元之發票，即可兌換來店禮乙份。美麗華表示，每年的來店禮都受到消費者喜愛，往往一開館就有熱烈的兌換人潮將限量贈品兌換一空！今年分別有豬豬湯碗、櫻花物語陶瓷手杯、豬豬馬克杯、蝴蝶結雙耳湯鍋乙入、保鮮碗組、喵咪立體二用杯，每天都能給消費者不一樣的驚喜，帶回豬豬系列可愛又實用的贈品。

初一至初六美麗華加碼送超值來店禮

超可愛的來店禮，讓民眾蒐集添添喜氣 圖／美麗華 提供
超可愛的來店禮，讓民眾蒐集添添喜氣 圖／美麗華 提供
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過年期間就是要幫孩子們添新衣，女人們也該趁這個時候好好寵愛自己！1月22日至2月1日LEGO&童裝特賣會，PIPPY、NAUTICA KIDS、TRUSSARDI、MCGREGOR等知名品牌，現場下殺1.5折起。

2月2日至2月17日內衣聯合品牌展售會，華歌爾、莎薇、黛安芬、曼黛瑪璉、Lady等品牌全面優惠中。

2月18日至3月3日寢具暨家電聯合特賣會，有美國金格名床、快眠工房、Kinloch Anderson金‧安德森等寢具，還有PHILIPS飛利浦、dyson、象印、虎牌、HENG STYLE等知名家電參加，趕快盤點還缺什麼，趁這一檔特賣來美麗華一次買齊！

春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

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