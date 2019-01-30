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塑形和你想的不一樣 藝術空間變台灣雕塑美育陣地

2019-01-30 15:31聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市241藝術空間是竹市面積最大的藝術展場，首檔展覽《識相．非象》，將241藝術空間變成雕塑美育陣地，透過媒材與形式的詳實展演，讓觀眾深入了解雕塑發展沿流與各種可能表現風貌，將可感受到雕塑的魅力及專業內涵，極富啟發性。

新竹市長林智堅表示，今年241藝術空間提出兩項創舉，一是「241 Small Space(簡稱SS)新銳藝術徵件計劃」，鼓勵新銳藝術家透過申請展方式進駐，除強化藝文館舍與在地藝術家互動外，241藝術空間也將成為新銳藝術家發表作品的平台；另一是「兒童藝術學習護照」，鼓勵新竹市學童養成逛藝術空間的習慣。

《識相．非象》聯合策展人台藝大雕塑系主任賴永興、沃沃美學藝術總監張馨之指出，「識相」是藝術家面對雕塑原形、辨別物象的創作引線及推進過程，「非象」則是藝術家跳脫形象、自由演繹及創作意念的可視化延展，期待從實體到虛擬展演，揭開雕塑後面的精神與態度，透過展覽傳遞雕塑魅力及專業內涵。

文化局表示，「台藝大袖珍雕塑典藏展」精選50件鞋盒大小袖珍雕塑典藏作品，是台藝大袖珍雕塑典藏的精巧作品，接著有「解構雕塑五大工坊展區」導引民眾進入塑造、金屬、石雕、木雕、複合媒材五大工坊，了解不同媒材的雕塑創作者他們在工坊的工作歷程。

而「在地vs國際雕塑相對論─雕塑名家邀請展」是劉柏村、陳銘、王國憲、宋璽德、賴永興、楊子強(新加坡)、裘安．蒲梅爾(Joan Pomero法國)、吉田敦(日本)、薩爾瓦多．馬可(Salvador Marco西班牙)及在地雕塑家蕭銘芚、莊志輝、林時植等人，藉由多元豐富的作品，呈現台灣當代雕塑藝術的局部樣態。

在「色彩光雕師－雕塑美育互動學習區」展區，親子可透過科技虛擬互動方式，操作觸控面板，在實體投影上體驗以彩色光筆自由形塑的樂趣；至於開放國內外新銳藝術工作者申請的「241 Small Space」空間，首檔展出新銳藝術家謝懷賢作品，他巧妙融入了AR、聲音與錄像多元形式，展現物質(雕塑)與非物質(聲音)在空間同步的關連與變化，饒富趣味。

《識相．非象》展期即日至3月24日，期中將辦三場親子共學活動，包括「形塑生活─木雕DIY體驗」、「造形歷程─解構雕塑五大工坊」、「形像之間─賴永興創作分享座談」等，相關訊息可上「241藝術空間」粉絲頁查詢，文化局洽詢專線03-5337945，或洽1999為民服務專線。

新竹市241藝術空間以全新的丰采，迎接新年，首檔展覽《識相．非象》，將展場變成雕...
新竹市241藝術空間以全新的丰采，迎接新年，首檔展覽《識相．非象》，將展場變成雕塑美育陣地。圖／新竹市文化局提供
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新竹市241藝術空間以全新的丰采，迎接新年，首檔展覽《識相．非象》，將展場變成雕...
新竹市241藝術空間以全新的丰采，迎接新年，首檔展覽《識相．非象》，將展場變成雕塑美育陣地。圖／新竹市文化局提供
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新竹市241藝術空間以全新的丰采，迎接新年，首檔展覽《識相．非象》，將展場變成雕塑美育陣地。圖／新竹市文化局提供
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藝術家新竹文化局

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