搶先全日本開花！盤點沖繩3大人氣賞櫻名所

2019-01-30 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



根據日本氣象株式會社日前公布的櫻花前線，今年日本櫻花花期和往年差不多，而國人愛去的沖繩因氣候相對溫暖，則是搶先全國迎來櫻花盛放！日本訂房網站盤點沖繩3大人氣名所，讓民眾賞櫻同時，還能走古城、看鯨魚！

有別於日本最常見到的淡粉色染井吉野櫻，沖繩緋寒櫻帶有濃艷的粉紅色。而每年1至2月為沖繩的旅遊淡季，酒店住宿價格較夏天旺季划算。此外，旅客若參加當地限定的賞鯨活動，還有機會近距離觀察座頭鯨，體驗沖繩特有的水上活動。樂天旅遊特別精選沖繩三大櫻花名所：

1、「本部八重岳櫻花祭」全日本最早開花的櫻花盛典

標高海拔453公尺的八重岳位於沖繩本島西北部，周邊種植高達7,000株的粉紅緋寒櫻，為當地與全日本最早開花的櫻花祭。今年舉辦的「本部八重岳櫻花祭」也以「搶先一步綻放」為宣傳標語吸引不少旅客前往，除了櫻花視覺饗宴外，當地也規劃獨具沖繩風格的表演及特色攤位，為櫻花祭增添不少活力。

2、「今歸仁御城櫻花祭」世界遺產城跡夢幻燈光秀

「今歸仁城跡」為沖繩知名的世界遺產，每年舉辦的「今歸仁御城櫻花祭」，更以夢幻的夜間燈光秀及御城花燈吸引不少旅客造訪，祭典期間除了傳統藝能表演及琉球民俗舞蹈「哎薩」表演外，還提供琉球傳統服飾體驗、特產直銷會等。

3、「名護中央公園」湛藍海洋與粉紅櫻花繽紛相應