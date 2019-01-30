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衝一波打卡！最新Gucci時尚勝地 亞洲唯一入選在這裡

2019-01-30 15:27聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

義大利時尚品牌Gucci這幾年致力於將美學品味從服裝設計中延伸至生活各個層面，像是開設書店、打造藝術實驗室、藝術牆等等，其中更在世界各處精選符合品牌設計靈感與風格的場所加入古馳勝地（Gucci Places）計畫，透過此計畫廣邀大眾到這些地點感受Gucci靈感的魅力與體驗其價值理念。

繼之前英國查茨沃斯莊園（Chatsworth）、美國加州洛杉磯藝術博物館（LACMA）、香港Bibo餐廳，以及日本東京中目黑Waltz磁帶店等7個地點後，近日Gucci再度公布新增的6個勝地，分別為美國紐約Dapper Dan高級訂製工坊、美國洛杉磯好萊塢永生公墓（Hollywood Forever Cemetery）、義大利佛羅倫斯古馳花園（Gucci Garden）、義大利佛羅倫斯波波利花園（Boboli Garden）、義大利羅馬Antica Libreria Cascianelli書店，以及韓國首爾大林美術館（Daelim Museum）。

美國紐約哈林區的Dapper Dan高級訂製工坊，是Gucci為了向八○年代傳奇服裝設計師Dapper Dan的原創工作室致敬而與其合作設立的。在此提供特別訂製服務，可透過私人預約，挑選Gucci專屬面料、印花、刺繡貼花等等來打造個性化服飾。義大利古馳花園更是現在造訪佛羅倫斯必去的時尚勝地之一，一次網羅餐廳、博物館和專賣店，充滿Gucci元素。佛羅倫斯另一大景點波波利花園，是聯合國教科文組織世界遺產名錄名單，現為露天博物館，Gucci也參與修繕波波利花園專案，協助重現舊日榮景。

位於羅馬的Antica Libreria Cascianelli書店，擁有源自19世紀初的神秘氣息裝飾風格，宗教、科學、藝術等書籍加上櫃檯上擺放的科學發明、紀念品、古玩珍藏、藝術品等等，吸引許多人文收藏家、藏書家和獵奇者。書店空間不僅可供書籍閱讀，還可用於藝術書籍展示、藝術展覽、音樂活動和電影放映等活動。也曾被選為Gucci 2017早秋系列和都會男士西裝系列廣告形象的取景地。美國洛杉磯的好萊塢永生公墓，則是見證了好萊塢影視業的誕生，許多好萊塢影視先驅皆安眠於此。它的Fairbanks草坪是夏季戶外音樂會的舉辦地，也曾提供Gucci設計靈感，更是最新推出的Gucci Guilty古馳罪愛香氛系列全新廣告的取景地之一。

而韓國首爾大林美術館是這次唯一獲選的亞洲代表，曾與Gucci合作過的西班牙藝術家兼攝影師Coco Capitán的首次亞洲個展《Coco Capitán: Is It Tomorrow Yet? 》現在正於大林美術館展出，包括150餘件攝影、繪畫、手寫標語、視頻和藝術裝置等，還有與Gucci聯手打造的特色作品。

為了慶祝這次6處勝地的揭幕，Gucci也特別邀請Coco Capitán、Isabella Cotier、Brandice Daniel等6位藝術家用拍立得捕捉每一段他們與這些勝地的精彩瞬間，像是在波波利花園收集的鮮花、在Antica Libreria Cascianelli書店發現的詩集、以及大林美術館的門票等等。

新一波古馳勝地名單之一的佛羅倫斯波波利花園，是聯合國教科文組織世界遺產名錄名單，...
新一波古馳勝地名單之一的佛羅倫斯波波利花園，是聯合國教科文組織世界遺產名錄名單，現為露天博物館，Gucci也參與修繕波波利花園專案，協助重現舊日榮景。圖／Gucci提供
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宗教、科學、藝術等書籍加上科學發明、紀念品、古玩珍藏、藝術品等等，Antica ...
宗教、科學、藝術等書籍加上科學發明、紀念品、古玩珍藏、藝術品等等，Antica Libreria Cascianelli書店吸引許多人文收藏家、藏書家和獵奇者。圖／Gucci提供
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Dapper Dan高級訂製工坊提供特別訂製服務，可透過私人預約，挑選Gucci...
Dapper Dan高級訂製工坊提供特別訂製服務，可透過私人預約，挑選Gucci專屬面料、印花、刺繡貼花等等來打造個性化服飾。圖／Gucci提供
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新一波古馳勝地名單之一的韓國首爾大林美術館是這次唯一獲選的亞洲代表。圖／Gucc...
新一波古馳勝地名單之一的韓國首爾大林美術館是這次唯一獲選的亞洲代表。圖／Gucci提供
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曾與Gucci合作過的西班牙藝術家兼攝影師Coco Capitán的首次亞洲個展...
曾與Gucci合作過的西班牙藝術家兼攝影師Coco Capitán的首次亞洲個展《Coco Capitán: Is It Tomorrow Yet? 》現在正於大林美術館展出。圖／Gucci提供
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德國昆蟲培育家Adrian Kozakiewicz x 波波利花園拍立得作品。...
德國昆蟲培育家Adrian Kozakiewicz x 波波利花園拍立得作品。圖／Gucci提供
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之前入選的日本東京中目黑Waltz磁帶店。圖／Gucci提供
之前入選的日本東京中目黑Waltz磁帶店。圖／Gucci提供
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新一波古馳勝地名單之一的美國洛杉磯的好萊塢永生公墓，見證了好萊塢影視業的誕生。圖...
新一波古馳勝地名單之一的美國洛杉磯的好萊塢永生公墓，見證了好萊塢影視業的誕生。圖／Gucci提供
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新一波古馳勝地名單之一的美國紐約哈林區的Dapper Dan高級訂製工坊，是Gu...
新一波古馳勝地名單之一的美國紐約哈林區的Dapper Dan高級訂製工坊，是Gucci為了向八○年代傳奇服裝設計師Dapper Dan的原創工作室致敬而與其合作設立的。圖／Gucci提供
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插畫家Isabella Cotier x 古馳花園拍立得作品。圖／Gucci提供
插畫家Isabella Cotier x 古馳花園拍立得作品。圖／Gucci提供
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新一波古馳勝地名單之一的羅馬Antica Libreria Cascianell...
新一波古馳勝地名單之一的羅馬Antica Libreria Cascianelli書店，擁有源自19世紀初的神秘氣息裝飾風格。圖／Gucci提供
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新一波古馳勝地名單之一的義大利古馳花園，是現在造訪佛羅倫斯必去的時尚勝地之一，一...
新一波古馳勝地名單之一的義大利古馳花園，是現在造訪佛羅倫斯必去的時尚勝地之一，一次網羅餐廳、博物館和專賣店，充滿Gucci元素。圖／Gucci提供
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西班牙攝影師兼藝術家Coco Capitán x 大林美術館拍立得作品。圖／Gu...
西班牙攝影師兼藝術家Coco Capitán x 大林美術館拍立得作品。圖／Gucci提供
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之前入選的香港Bibo餐廳。圖／Gucci提供
之前入選的香港Bibo餐廳。圖／Gucci提供
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Gucci義大利美術館

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