亞洲首站！看好藏家實力Romain Gauthier新表抵台

2019-01-30 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



日內瓦高級鐘表展（SIHH）甫於1月中旬落幕，獨立製表品牌Romain Gauthier就迫不及待的帶著新款腕表抵台，搶先讓媒體把玩、試拍，為亞洲區首站，看重的就是台灣藏家對於獨特腕表的喜好，以及購買實力。

今年，Romain Gauthier在日內瓦展出的是一只Insight MicroRotor Lady Opal女表，這對品牌來說，也相當不尋常。不過，在女性高級腕表崛起的年代，Romain Gauthier以自己的方式來回應市場的需求。延續了去年在巴塞爾鐘表展曝光的同系列腕表，今年改以火光更閃耀的澳洲蛋白石取代珍珠母貝表盤，這與紅金的表殼更為相襯。然而，Romain Gauthier先生也透露「好的蛋白石不僅貴，而且易碎，每組裝三只表，最後只有一次會成功無損」，因為品牌不願以拼接的方式製成，而是以整塊蛋白石做複雜切割，所以難度倍增，最後僅有5只表誕生。