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亞洲首站！看好藏家實力Romain Gauthier新表抵台

2019-01-30 15:12聯合報 記者曾智緯╱即時報導

日內瓦高級鐘表展（SIHH）甫於1月中旬落幕，獨立製表品牌Romain Gauthier就迫不及待的帶著新款腕表抵台，搶先讓媒體把玩、試拍，為亞洲區首站，看重的就是台灣藏家對於獨特腕表的喜好，以及購買實力。

今年，Romain Gauthier在日內瓦展出的是一只Insight MicroRotor Lady Opal女表，這對品牌來說，也相當不尋常。不過，在女性高級腕表崛起的年代，Romain Gauthier以自己的方式來回應市場的需求。延續了去年在巴塞爾鐘表展曝光的同系列腕表，今年改以火光更閃耀的澳洲蛋白石取代珍珠母貝表盤，這與紅金的表殼更為相襯。然而，Romain Gauthier先生也透露「好的蛋白石不僅貴，而且易碎，每組裝三只表，最後只有一次會成功無損」，因為品牌不願以拼接的方式製成，而是以整塊蛋白石做複雜切割，所以難度倍增，最後僅有5只表誕生。

同樣是蛋白石表盤為主的選擇，另有寶珀（Blancpain）的Villeret系列的經典月相日曆腕表，還推出了33毫米表徑的新選項，近期也已到貨發售。這款表，延續了柳葉形指針、羅馬數字時標等招牌美學元素，更採用了傳統的日曆腕表佈局設計，月相顯示位於6時位置，而日期則以帶有紅色月牙尖端的指針圍繞表盤作出指示。為了滿足當代女性的願望和需求，如同品牌的男表一樣，機芯也配備了抗磁矽質游絲以及自主開發的特殊安全系統。但重要的還是鑲鑽表圈與蛋白石表盤相互輝映，讓腕表除了時計功能，更有搭配、裝飾造型的效果。

Romain Gauthier全新Insight MicroRotor Lady...
Romain Gauthier全新Insight MicroRotor Lady Opal女表首度來台，18K紅金表殼，搭配澳洲水晶蛋白石表盤，約368萬元。記者曾智緯／攝影
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寶珀Villeret女裝月相日曆腕表，18K紅金表殼搭配蛋白石表盤，約72萬9,...
寶珀Villeret女裝月相日曆腕表，18K紅金表殼搭配蛋白石表盤，約72萬9,000元。圖／Blancpain提供
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