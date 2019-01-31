普希金博物館倒數一個月 謝哲青大推：錯過可惜！

2019-01-31 10:41 聯合新聞網 有.設計 uDesign



攝影/葉信菉提供。 分享 facebook

首度來台的「俄羅斯普希金博物館」開展至今湧入大批人潮，紛紛搶看多位重量級藝術大師經典作品，而知名作家謝哲青也到場參觀，站在19世紀末巴黎市景創作前，談論著喜愛這幅的原因，當時工業革命後開始出現都市化現象，從這一系列繪畫中能夠觀察到人們在高度都市化後如何安身立命，畫家透過心靈的雙眼繪製出人在城市裏的感受，由遠而近，從馬路上的光影到街景的變化，如同生活切片似的，一層層剝開城市的特別面貌。

攝影/葉信菉提供。 分享 facebook

相信喜歡藝術相關的人會專程到世界各地去欣賞博物館，每一個博物館的收藏是各有偏好的，謝哲青繼續說著這次展覽所看到的重點：「其中可以看到俄羅斯在向西歐文化靠攏過程中如何去認同並且收集，除了繪畫本身，更能看得出國家的民族性，在俄羅斯中除了大城市外，幾乎都是鄉野風景，因此可看出因地形背景，導致俄羅斯對於大自然的敏銳度是遠遠超過於其他國家的。」從巴黎城市光影以及近郊的自然景色，還有法國南部的明媚風光等對大自然的讚嘆，讓他大讚展覽內容的豐富，不再需要專程到當地欣賞，即將邁入尾聲的倒數，推薦台灣觀眾把握參觀機會。

攝影/葉信菉提供。 分享 facebook

悠遊風景繪畫-俄羅斯普希金博物館特展

展覽日期：2018/11/17~2019/02/17(除夕營業至16:00)

展覽時間：09:00-17:00(16:30停止售票及入場)

展覽地點：國立故宮博物院 圖書文獻大樓一樓特展室 (111台北市士林區至善路二段221號)

售票連結： 立即購票