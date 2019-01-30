日本春遊旅程 台灣旅客最愛立山黑部

2019-01-30 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



北海道小樽。圖／ezfly易飛旅遊提供 分享 facebook 春節假期來臨，ezfly易飛旅遊根據銷售資料統計，消費者最愛「日本春遊旅程」第一名為近年迅速竄紅的北陸熱門景點「立山黑部」，第二名是以關東、關西及九州地區為主的賞花行程，北海道旅遊則位居第三。

ezfly易飛旅遊表示，立山黑部近年累積超高人氣，成為消費者春遊最想前往目的地冠軍，著名的「雪之大谷」兩側高達17公尺的雪牆絕景，令全球旅客趨之若鶩。立山黑部位處日本本州中部，除了近郊的合掌村、兼六園等著名必去行程之外，也可安排自東京、大阪、小松、名古屋等不同機場進出，沿途能夠走訪的景點都不同。

另外，日本春天的「賞花季節」始終令台灣旅客津津樂道，位居「日本春季旅程」第二名，熱門的賞花地點以東京、大阪及九州地區為主，旅行業者多安排前往「日本賞櫻百選名所」等著名景點賞花，3月到5月間依各地區氣候不同，可以看到櫻花、紫藤、粉蝶花、芝櫻等花種，浪漫美景讓賞花行程始終成為春季旅遊重點。