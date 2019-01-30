型格餐車群 春節齊聚桃園埔心牧場

2019-01-30 13:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



今年春節連假長達九天，該到哪裡走春好呢？由有趣市集規劃的「型格餐車」，春節期間都會在桃園埔心牧場Funtasty有趣市集，可以扶老攜幼一起走春出遊，享受型格餐車所提供的美味餐點、逛逛質感手作小品、在親子互動區讓小朋友體驗在藍天下塗鴉的悠閒，同時園區內也有歡樂動物村、湖畔賞櫻遊等活動，是個能讓大人好好放鬆、小孩好好放風的好去處。

有趣市集表示，團隊非常注重「好吃」和「有趣」這兩件事情，因此這次為大家找來了台灣各地美味又有型的特色餐車，平常這些餐車可都是神出鬼沒，極難捕獲，這ㄧ次直接讓你美食一條龍，吃個過癮。

其中， 「EVERYWHERE FOOD TRUCK 手作食物車」以一台經典福斯紅白骨董車，載著限量手做美味漢堡聞名，每日出沒在不同地點，引起饕客網友的追逐。手做漢堡連蔬菜都處理成跟漢堡包同樣的尺寸，連同蔬菜、番茄、漢堡肉、起士等這樣堆疊起來，光看外型就讓人垂涎三尺。提醒大家，雖然品牌名稱為EVERYWHERE，但每次在街頭出現，餐點都立即秒殺，非常值得大家來現場直接品嘗，其現身時間是初二到初四。

「黑膠漢堡Scratch Burger 」則來自於熱愛嘻哈文化的店主，品牌名稱直接以DJ刷碟Scratch來當品牌名稱，要用餐點結合音樂，空閒時候也會現場展現放歌與刷碟技巧，用著自己的方式，傳遞自己喜歡的文化給消費者。黑膠漢堡Scratch Burger 通常當天才會公布販售地點，這次可以初三到初四直接來桃園埔心牧場Funtasty有趣市集，直接現場捕獲不用等待。