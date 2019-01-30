台北首間「金礦咖啡」倒了！月租80萬 只賣咖啡難支撐

2019-01-30 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



知名連鎖咖啡店「金礦咖啡」忠孝門市營業超過10年，是台北首間店面，近日卻悄悄歇業。業者僅低調回應表示，是因租約到期。據了解，租金不斷調漲才是主因，每個月租金80萬元，若不計原料、水電及人事成本，以一杯55元的黑咖啡來算，店家每個月必須賣1萬4500杯才夠付房租。

從高雄起家的金鑛咖啡，創立於2000年，以中段價位切入咖啡市場，在M型化消費生態圈投下震撼彈，全盛時期還被封為「高雄之光」，之後往北部與中部拓展店面，2006年11月進駐大台北地區成立兩家門市，其中座落於台北忠孝東路五段與永吉路的三角店面，是許多台北人回憶。

但是，咖啡市場競爭越來越激烈，從四大超商到量販超市都在搶食市場，金鑛咖啡版圖逐漸萎縮，2017年6月底宣布停賣麵包、並關閉北部跟中部烘焙廠，形成討論，當時全台也有21家門市陸續暫停營業。當時業者的說法是，結束烘焙廠與暫停21家營業，各有不同原因，其中有些是人力不足，有些是為改裝、有些則是因為租約到期加上因應商圈轉型遷店，「位在忠孝東路信義商圈的門市將改裝為旗艦店」，如今卻也難抵高租金與壞景氣。