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台北首間「金礦咖啡」倒了！月租80萬 只賣咖啡難支撐

2019-01-30 13:06聯合報 記者羅建怡╱即時報導

知名連鎖咖啡店「金礦咖啡」忠孝門市營業超過10年，是台北首間店面，近日卻悄悄歇業。業者僅低調回應表示，是因租約到期。據了解，租金不斷調漲才是主因，每個月租金80萬元，若不計原料、水電及人事成本，以一杯55元的黑咖啡來算，店家每個月必須賣1萬4500杯才夠付房租。

從高雄起家的金鑛咖啡，創立於2000年，以中段價位切入咖啡市場，在M型化消費生態圈投下震撼彈，全盛時期還被封為「高雄之光」，之後往北部與中部拓展店面，2006年11月進駐大台北地區成立兩家門市，其中座落於台北忠孝東路五段與永吉路的三角店面，是許多台北人回憶。

但是，咖啡市場競爭越來越激烈，從四大超商到量販超市都在搶食市場，金鑛咖啡版圖逐漸萎縮，2017年6月底宣布停賣麵包、並關閉北部跟中部烘焙廠，形成討論，當時全台也有21家門市陸續暫停營業。當時業者的說法是，結束烘焙廠與暫停21家營業，各有不同原因，其中有些是人力不足，有些是為改裝、有些則是因為租約到期加上因應商圈轉型遷店，「位在忠孝東路信義商圈的門市將改裝為旗艦店」，如今卻也難抵高租金與壞景氣。

目前，金鑛咖啡北部地區有9家門市，中部6家，而南部地區則有28家，全台加起來共43家。忠孝門市一收，網友群起討論，許多人紛紛留言「這家店真的好久」、「台北咖啡店太競爭了 到處都是」、「那種租金誰做的下去」。

業者貼出公告，金礦咖啡忠孝門市日前悄悄結束營業。記者張芳瑜／攝影
業者貼出公告，金礦咖啡忠孝門市日前悄悄結束營業。記者張芳瑜／攝影
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金礦咖啡忠孝門市營業超過10年，是台北首間店面，近日卻悄悄歇業，換上招租的看版。...
金礦咖啡忠孝門市營業超過10年，是台北首間店面，近日卻悄悄歇業，換上招租的看版。記者張芳瑜／攝影
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金礦咖啡營運不受影響，新品與新春活動照常推出。圖／翻攝自官方粉絲團
金礦咖啡營運不受影響，新品與新春活動照常推出。圖／翻攝自官方粉絲團
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金礦咖啡也難抵高房租、壞景氣，門市再收一間。記者張芳瑜／攝影
金礦咖啡也難抵高房租、壞景氣，門市再收一間。記者張芳瑜／攝影
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咖啡超商

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