eTag用戶只要下載ETC APP 有餐點折價和免費影片看

2019-01-30 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



長達九天的春節連假，不想出去人擠人，待在家吃美食追劇也是不錯的選擇。ETC APP為了陪伴用路人過好年，特地找來肯德基、必勝客、fiDay影音和Join-Me機場接送一起送好康，eTag用戶只要下載ETC APP，就能享有包括套餐最低三八折、七天免費追劇，預約Join-Me機場接送再贈送好萊塢強檔單片，在家就能觀賞Lady Gaga最新電影《一個巨星的誕生》和《黑豹》等多部2019奧斯卡入圍強片。

遠通電收表示，ETC APP是用路人通行出遊的好夥伴，下載量正式突破300萬次，除了用路人較常使用的儲值條碼，還新增國道即時路況查詢功能，春節九天連假更祭出最殺優惠，eTag用戶只要進入優惠專區取得優惠序號，就能享有吃喝玩樂多項好康。

速食業者不敵成本紛紛漲價，ETC APP為了幫用路人省荷包，特別攜手肯德基和必勝客，推出最優惠套餐，原價187元上校經典脆雞堡套餐只要109元、五塊雞分享餐也從464元降到318元；必勝客更是祭出外帶九吋小比薩加兩塊厚燒醬烤烤雞套餐買一送一只要399元的新春優惠，等同原價打了三八折。

根據應用程式市場分析公司App Annie最新數據統計結果，2018年全球手機用戶每天使用手機 App將近三個小時，比前一年平均 2.5 個小時再增加半小時，其中又以社交APP佔總時數一半最高，其次則為影音播放類，時間長度佔比為15%。

為此，ETC APP也與網友票選滿意度第一的friDay影音合作，eTag用戶登入ETC App領取序號，就能享受friDay影音七天免費看到飽，包括入圍2019年奧斯卡最佳外語片的《小偷家族》、馬東石硬派動作電影《非賣品》揭韓社會禁說的賣妻秘密、由趙又廷/馮紹峰/阮經天/劉嘉玲主演的《狄仁傑之四大天王》等多部強檔電影外，還有因《與神同行》「解怨脈」一角爆紅的朱智勳最新跟播韓劇《ITEM》，friDay影音預計於2月中跟播韓國，寒假過年期間，剛好可以把想看的電影、戲劇一次追完。