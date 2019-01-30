親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

eTag用戶只要下載ETC APP 有餐點折價和免費影片看

2019-01-30 12:44經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

長達九天的春節連假，不想出去人擠人，待在家吃美食追劇也是不錯的選擇。ETC APP為了陪伴用路人過好年，特地找來肯德基、必勝客、fiDay影音和Join-Me機場接送一起送好康，eTag用戶只要下載ETC APP，就能享有包括套餐最低三八折、七天免費追劇，預約Join-Me機場接送再贈送好萊塢強檔單片，在家就能觀賞Lady Gaga最新電影《一個巨星的誕生》和《黑豹》等多部2019奧斯卡入圍強片。

遠通電收表示，ETC APP是用路人通行出遊的好夥伴，下載量正式突破300萬次，除了用路人較常使用的儲值條碼，還新增國道即時路況查詢功能，春節九天連假更祭出最殺優惠，eTag用戶只要進入優惠專區取得優惠序號，就能享有吃喝玩樂多項好康。

速食業者不敵成本紛紛漲價，ETC APP為了幫用路人省荷包，特別攜手肯德基和必勝客，推出最優惠套餐，原價187元上校經典脆雞堡套餐只要109元、五塊雞分享餐也從464元降到318元；必勝客更是祭出外帶九吋小比薩加兩塊厚燒醬烤烤雞套餐買一送一只要399元的新春優惠，等同原價打了三八折。

根據應用程式市場分析公司App Annie最新數據統計結果，2018年全球手機用戶每天使用手機 App將近三個小時，比前一年平均 2.5 個小時再增加半小時，其中又以社交APP佔總時數一半最高，其次則為影音播放類，時間長度佔比為15%。

為此，ETC APP也與網友票選滿意度第一的friDay影音合作，eTag用戶登入ETC App領取序號，就能享受friDay影音七天免費看到飽，包括入圍2019年奧斯卡最佳外語片的《小偷家族》、馬東石硬派動作電影《非賣品》揭韓社會禁說的賣妻秘密、由趙又廷/馮紹峰/阮經天/劉嘉玲主演的《狄仁傑之四大天王》等多部強檔電影外，還有因《與神同行》「解怨脈」一角爆紅的朱智勳最新跟播韓劇《ITEM》，friDay影音預計於2月中跟播韓國，寒假過年期間，剛好可以把想看的電影、戲劇一次追完。

除此之外，年假出國的用路人也有福。ETC APP也與Join-Me合作推出機場接送服務，2月底前在ETC App預約專頁預約車輛，除了享有台北到桃園機場，預約車資約較市場行情便宜200元的專屬優惠，再加贈friDay影音好萊塢強檔電影一支，用路人可以在家或使用行動裝置觀賞包括《超人特攻隊2》、《一級玩家》等2019奧斯卡強片。

ETC APP為了陪伴用路人過好年，特地找來肯德基、必勝客、fiDay影音和Jo...
ETC APP為了陪伴用路人過好年，特地找來肯德基、必勝客、fiDay影音和Join-Me機場接送一起送好康，eTag用戶只要下載ETC APP，就能享有包括套餐最低三八折、七天免費追劇，預約Join-Me機場接送再贈送好萊塢強檔單片。　圖／遠通電收提供
分享

電影桃園機場eTag

相關新聞

台北首間「金礦咖啡」倒了！月租80萬 只賣咖啡難支撐

2019-01-30 13:06

單身吃飯不孤單！一個人到君品吃14道牛排大餐享半價

2019-01-30 12:31

韓妞「一秒瘦小臉」靠3大美容神器　這款繃帶面膜太狂惹～難怪賣翻

2019-01-30 11:18

情人節當暖女！珊瑚橘、奶茶色、輕烘焙堅果系彩妝擄獲他的心

2019-01-30 11:16

年假別當「窩房族」 到客廳跟家人一起追劇吧

2019-01-30 11:06

星巴克與LINE Pay聯手打造社群專屬送禮平台

2019-01-30 11:04

日本春遊前三名出爐！訂團就送「每人萬元零用金」

2019-01-30 10:43

超狂！期間限定「炸元宵」 這家一周賣破5千顆

2019-01-30 10:26

現省2千！全家鵝絨外套破盤價回饋 優惠券僅明天有

2019-01-30 10:10

少時Tiffany連續12年保養祕訣曝光 即使喝醉必做「這件事」、愛吃台灣夜市

2019-01-29 21:58

舞蹈家簡珮如 穿夏姿早春系列跳躍紐約街頭

2019-01-29 19:46

侯佩岑孝敬另一半當好太太 逛TOD'S當提前辦年貨

2019-01-29 19:02

超過癮～比一般培根厚8倍 樂子推「培根太后」開賣啦！

2019-01-29 18:53

室內開賽車超爽der～環球南港車站「探險樂園」開幕　南港居民3天免費

2019-01-29 18:51

印象派高更畫作變衣服 Uniqlo U春夏新品隨便搭，氣質就滿分

2019-01-29 18:16

甜點控集合！全家推冷凍手工甜點 在家覆熱就像剛出爐

2019-01-29 17:59

這30秒懸疑 你的花不是你的花 而是…

2019-01-29 17:53

燦坤Apple Day超狂折扣限一天 教育價最高還可再折千元

2019-01-29 16:56

「小瓦掃地機器人」募資稱台版 收到是陸版？讀者爆料：電源線未過認證

2019-01-29 16:13

差點被關進籠子裡？王麗雅穿出瘋狂馬戲團精神

2019-01-29 16:10

在《吉卜力動畫手稿展》回憶屬於二搞創意的童年！

2019-01-29 15:27

筌美術in巴黎：展現台灣獨有文化與藝術美學

2019-01-29 15:25

木村拓哉與竇靖童跨世代攜手 擔任LEVI'S風格形象大使

2019-01-29 15:12

Jo Malone情人節浪漫攻略！限量鮮花禮盒惹人愛

2019-01-29 15:09

智慧家電 料理更輕鬆

2019-01-29 14:41

圍爐萬用鍋 涮、烤、煎大圓滿

2019-01-29 14:41

連假後第一波！ PAUL開工日連續7天買一送一

2019-01-29 13:47

全球獨家富江蠟燭 《伊藤潤二恐怖體驗展》高雄限定

2019-01-29 13:25

現省670元！ 詩特莉豬年福袋限量上市

2019-01-29 13:21

新年走春推人氣3展聯票 63折超優惠

2019-01-29 13:16

六福村春節門票半價! 全新「泡泡夢境」30號登場

2019-01-29 12:57

大坂直美封后成帶貨王 御用表款熱銷千只

2019-01-29 12:17

過年走春新景點！超商全台特色店等你來打卡

2019-01-29 11:46

鰻魚、牡蠣、炸牛排！4餐廳春節套餐 吃飽又吃好

2019-01-29 11:25

快來捕捉！超萌7公尺「巨型皮卡丘」出沒東區SOGO，還加碼見面會

2019-01-29 10:39

最萌焦點！ZARA小豬包太可愛　一上市就狂賣缺貨！

2019-01-29 10:27

戴上它回頭率百分百！這只Swatch小豬表太可愛　

2019-01-29 09:21

米蘭、巴黎男裝周落幕 看秋冬趨勢

2019-01-29 00:28

台南神農蜜棗 全聯超市買得到

2019-01-28 20:26
看更多

熱門文章

住宿要用暖冬補助嗎？他同意後反更貴 釣出一堆苦主

2019-01-29 18:18

他年終領15萬元 扣掉一家4口一年基本開銷秒見底

2019-01-29 17:51

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

類流感就診人數逾10萬 12歲女童併發腦炎喪命

2019-01-29 15:04

中市流感進入流行期 12歲女童併發腦炎4天死亡

2019-01-29 18:00

台北明顯搖晃！13：21東部海域規模5.7地震 台東4級

2019-01-30 13:29

全國最賠錢醫院是它 一年慘賠5.22億元

2019-01-30 11:20

春節連假寒流侵襲？ 吳德榮：連大陸冷氣團都沒有

2019-01-30 07:33

葉毓蘭：法律人蘇貞昌 連最起碼的民主法治ABC都忘了

2019-01-29 16:37

爸爸苦惱小一女兒收到情書 網笑：看信就知道是阿嬤帶的

2019-01-30 11:10

男同學嘟嘴拍照班導留言「別裝娘」 網嗆：不配當老師

2019-01-29 15:27

種植盆栽家庭空氣卡好？ 北醫研究：PM2.5濃度差1.29倍

2019-01-29 16:42

北聯醫Ａ流群聚已兩死 陳時中赴聯合醫院視察

2019-01-29 19:31

拉麵170元太貴 他忍餓「只買1碗」卻被女友罵：噁心

2019-01-30 13:31

全台僅存500隻！為何愛貓成癡的她變成「石虎媽媽」？

2019-01-30 08:30

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之3／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

林口長庚蟬聯最會賺！ 非醫務結餘年收77.8億

2019-01-30 10:32

故宮現況看不下去！林曼麗傳回鍋「若國家需要我 義不容辭」

2019-01-30 09:50

今日星座運勢／水瓶為人著想有好運 創意者有財氣

2019-01-30 00:00

敢咬老娘不想活了嗎？熟睡母獅被吵醒 暴打公獅

2019-01-30 12:56

猴硐貓村驚見貓瘟！2幼貓死亡 遊客請勿觸摸餵貓

2019-01-30 09:54

國旅補助成不肖旅宿「提款機」？ 業者嘆：乾脆別補助

2019-01-30 11:02

中部流感大爆發 1人久咳很痛苦全家更受罪

2019-01-29 20:17

【即時短評】蔡政府放了故宮吧！讓藝術起死回生

2019-01-30 12:37

懶人包／不出國也好玩！全台走春攻略 就靠這張圖

2019-01-30 10:23

空汙影響記憶？北醫大：台北空氣讓大鼠短期記憶下降

2019-01-29 17:08

旅客帶肉罰導遊？ 蘇貞昌：沒說搜行李

2019-01-30 00:51

勞動基金去年單月慘賠千億 勞動部：受市場波動影響

2019-01-29 15:42

影／傳染病變型男正妹小鮮肉 全出自26歲她的繪筆

2019-01-29 15:40

大樂透第108009期頭獎摃龜

2019-01-29 22:49

什麼！賀歲名曲「恭喜恭喜」最早不是在慶賀新年

2019-01-30 08:20

室內開賽車超爽der～環球南港車站「探險樂園」開幕　南港居民3天免費

2019-01-29 18:51

燦坤Apple Day超狂折扣限一天 教育價最高還可再折千元

2019-01-29 16:56

身分證有2019四個數字 龜吼漁夫市集初一到初五送紅包

2019-01-30 11:24

「小瓦掃地機器人」募資稱台版 收到是陸版？讀者爆料：電源線未過認證

2019-01-29 16:13

驚！防霾口罩含致癌色料 抽檢不合格率逾九成

2019-01-30 11:08

坐桶子返台爆豬瘟漏洞 台商憂：蘇院長能保護我家人嗎？

2019-01-30 12:30

現省2千！全家鵝絨外套破盤價回饋 優惠券僅明天有

2019-01-30 10:10

補教人生轉個彎！Qmei：每天都當最後一天過 質感陪伴不分對象

2019-01-29 15:52

900坪金色花海隨風搖！貓空魯冰花現蹤 春節最盛開

2019-01-29 19:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top