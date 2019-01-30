單身吃飯不孤單！一個人到君品吃14道牛排大餐享半價

2019-01-30 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



單身情人節前往用餐可享用14道牛排佳肴。圖／君品酒店提供 分享 facebook 農曆年後就是西洋情人節到來，情人節總是雙雙對對吃大餐，單身者難免有些落寞，君品酒店於2月14日當天推出單身情人節快樂，只要1人就可成行，主廚精選14道牛排饗宴，以半價999元就可吃得到。

君品酒店2月14日推出情人節活動「單身情人節快樂」，當天開放1人含以上即可成行，享有14道牛排饗宴，原價定價2,180元，限定要雙人享用，也就是得花4,360元才能吃得到。但這次活動最低1人就能吃到，不僅如此，價格再減半，只要999元、內含服務費，可以讓單身者也能享用美食。而且，若是不想一個人吃飯，揪單身的人一起來吃，同樣也是每人999元，但建議先預約，以免預訂結束不再提供優惠。

此外，雲朗集團旗下的日月潭雲品溫泉酒店，則是在雲月舫Sky Lounge推出期間限定的甜蜜宵心夜拼盤，情人節特製餐點每份520元，包含玫瑰脆薯、濃情辣雞翅、深情綜合起司、幸福雞肉餅，還可加購浪漫愛戀調酒四部曲買1送1。