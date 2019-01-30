韓妞「一秒瘦小臉」靠3大美容神器 這款繃帶面膜太狂惹～難怪賣翻

2019-01-30 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



韓國美妝小物風靡亞洲，不少台灣女生到韓國玩，也要掃貨，其中韓妞們各種「美容神器」，真的讓人嘆為觀止，甚至還有一秒瘦小臉的產品，就有網友力推3款超強美容神器，以下就來盤點一下，看是否真的可以瘦小臉、淡化皺紋。 innisfree繃帶面膜，使用上看起來很有趣。圖／摘自IG 分享 facebook

innisfree繃帶面膜

韓國美妝品牌innisfree在2018年底，推出一款超狂的「繃帶面膜」，一上市就賣到缺貨，連超多彩妝師都愛用，這款面膜號稱水腫救星，標榜可以一秒瘦臉。 innisfree繃帶面膜，號稱可以一秒瘦小臉。圖／摘自IG 分享 facebook

這款繃帶面膜中，內附有超濃的海洋植萃集中抗皺精華露，搭配分區的彈力繃帶，使用前先將精華露擠出，塗在最在意的部位，包括眼周、下巴，嘴邊肉等，然後使用繃帶面膜。 繃帶面膜得搭配精華液使用。圖／摘自IG 分享 facebook

使用的狀況真的超像剛做完整形手術，不過據部落客分享，使用後臉真的會瞬間變小，消水腫很快，不過這個只能用於「急救」，因為雖然會瞬間臉變小，但還是很快恢復，因此還是得從長期保養、飲食下手。台灣預計今年10月才會上市，韓國售價約1,450元。 YURICA頸紋修護凝膠，在韓國開架美妝店可買到。圖／摘自IG 分享 facebook YURICA頸紋修護凝膠，可以敷在頸紋上。圖／摘自IG 分享 facebook

YURICA頸紋修護凝膠

這款頸紋在韓國美妝店也是賣到翻掉，在Olive Young就能買到，內含月見草花、豌豆萃取、膠原蛋白，可以塗抹在頸紋上，然後敷30分鐘後撕掉，而且不可以塗太多，但是否有效，見仁見智囉，售價約550元。 RUMIPEA「瘦身耳針」。圖／摘自IG 分享 facebook

RUMIPEA「瘦身耳針」

這款瘦身耳針最近在韓妞的IG上可是相當風靡，號稱運用中醫原理，可以刺激耳朵上的穴道，降低食慾，主要貼在耳朵的「飢點」及「胃點」，飢點位於髮際線正後方，耳珠小突起處正中央，胃點位在正中間凹處上方的軟骨。