情人節當暖女！珊瑚橘、奶茶色、輕烘焙堅果系彩妝擄獲他的心

2019-01-30 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



珊瑚橘或玫瑰奶茶色調妝容可為臉龐增添一絲暖意。圖／1028提供 分享 facebook 每逢情人節約會妝、好感妝，溫柔粉紅色總是被推到第一線，如果你玩膩了粉色系，今年不妨嘗試一下2019 Pantone色的珊瑚橘或是玫瑰奶茶色、輕烘焙堅果色系，這些輕柔又可為臉龐增添一絲暖意的彩妝色調，不僅百搭又能凸顯好氣色，讓你變身時尚暖女。

ETUDE HOUSE今年情人節限定的輕烘焙堅果系列，包括5色訴說心語浪漫眼影及4款相呼應的超Match系列唇膏，眼影有金色珠光、閃耀杏色、紅咖啡色、淡棕色、溫暖咖啡色及高顯彩、粉彩兩種質感，交疊出煥然一新的暖女色彩；唇彩部分除了可單擦或用做打底的蜜桃色超Match～磁取創作晶彩唇膏之外，超Match～磁取創作絕配唇膏則有甜杏仁、甜蜜紅棗、榛果拿鐵等3色，為情人節增添甜蜜氛圍。

ETUDE HOUSE也同步推出超match～迷你滑蓋收納盒，可放入單顆眼影和一支超Match唇膏，內附鏡子方便補妝，另有可放置4色訴說心語浪漫眼影的眼影收納盤。

韓國彩妝品牌WAKEMAKE絕色燦眸四色眼影餅精選大地、咖啡色調，加入紅紫、紅棕、粉杏等流行色彩，搭配細緻珠光增添光澤感，共有＃04蜜桃奶茶、＃05玫瑰果茶、＃07榛果巧克力等3款色號在康是美開賣。

來自日本的OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏，同時擁有唇膏的飽和色彩、唇萃的水潤保濕及唇蜜的閃耀光澤，首推溫柔粉橙色調的＃03杏橙與珊瑚紅調和玫瑰粉的＃05珊瑚，尤其＃05珊瑚更有「花嫁唇膏」之稱，不僅襯托膚色，還能展現的有如新娘般的美麗聖潔神采。