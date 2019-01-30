年假別當「窩房族」 到客廳跟家人一起追劇吧

2019-01-30 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



宅在家不稀奇，功能強大的智慧型手機，讓許多人不但宅在家，甚至大半天不走出房門，變成「窩房族」。由於不少人窩在房間是躺在床上玩手機，不但造成眼睛疲勞，不良的躺臥姿勢，更可能帶來身體的不適。

長達9天的年假，你打算怎麼過呢？除了大掃除、拜年、走春，如果沒有計畫長途或國外旅行，可能很長時間會宅在家。更可能是窩在自己房間追劇、玩遊戲，反而忽略了把握年假跟家人相處的大好時光。

台灣電視盒品牌OVO創辦人吳有順觀察，這幾年由於傳統電視內容一再重播，用手機、電腦看YouTube或追劇逐漸流行，但是讓全家人不再圍著電視，反而各自回到房間，一家人難以交流情感。

他指出，電視盒相較於傳統電視，有開放多元的優勢，想要觀看即時電視頻道，隨選電影大片，或者利用長假一口氣看完一整集戲劇，還支援YouTube、卡拉OK或遊戲APP，可以讓全家團圓、將家人聚集在客廳。

為搶攻過年宅在家看電影追劇的OTT商機，OVO攜手遠傳旗下friDay影音，首度打進量販通路家樂福，過年期間推出買電視盒請你看friDay影音活動。OVO推薦，今年全家大小可一起輕鬆在家看周潤發、郭富城兩大男星飆戲的《無雙》和女神卡卡主演的《一個巨星的誕生》。

friDay影音表示，根據使用者行為分析，隨著大螢載具推動，近期大螢幕使用比例成長180%，且男性多半為目標性的挑片觀影，女性則偏好參考排行榜挑片，春節假期將至，預期今年農曆年假用戶觀看時間將會成長二成。