日本春遊前三名出爐！訂團就送「每人萬元零用金」
農曆春節將近，旅遊業者摩拳擦掌搶買氣，ezfly易飛旅遊配合新年「大方送紅包」，瞄準最受旅客喜愛的「日本春遊旅程」前三名祭出優惠，包含立山黑部、日本賞花季及北海道，團費2萬5,800元起，前100名預訂行程每人再送萬元(日幣)大紅包，共計發出百萬(日幣) 紅包。
根據ezfly易飛旅遊銷售資料統計，旅客最愛「日本春遊旅程」第一名為近年迅速竄紅的北陸熱門景點「立山黑部」，第二名是以關東、關西及九州地區為主的賞花行程，北海道旅遊則位居第三。搭配年節推出的「百萬紅包大放送」活動，1/30到2/15期間限定前100名預訂「日本春季旅程」者。
春遊旅程第一名立山黑部「雪之大谷」雪牆奇景，近郊還有合掌村、兼六園等著名景點，業者搭配自東京、大阪、小松、名古屋等不同機場進出，遊客可選擇的串遊方式變化多，這條路線市場售價2萬9,900元起。
日本春天的賞花景點以東京、大阪及九州地區為主，旅行業者多安排前往「日本賞櫻百選名所」等著名景點賞花，3到5月依各地區氣候不同，可以賞見櫻花、紫藤、粉蝶花、芝櫻等花種，花季全系列商品2萬9,900元起。此外，北海道進入春季後氣候宜人、春暖花開，經典函館夜景、小樽等景點搭配芝櫻及鬱金香花季的到來，美景加分，北海道全系列商品2萬5,800元起。
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