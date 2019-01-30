日本春遊前三名出爐！訂團就送「每人萬元零用金」

2019-01-30 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



賞櫻名所100選之一，東京新宿御苑。圖／易飛旅遊提供 分享 facebook 農曆春節將近，旅遊業者摩拳擦掌搶買氣，ezfly易飛旅遊配合新年「大方送紅包」，瞄準最受旅客喜愛的「日本春遊旅程」前三名祭出優惠，包含立山黑部、日本賞花季及北海道，團費2萬5,800元起，前100名預訂行程每人再送萬元(日幣)大紅包，共計發出百萬(日幣) 紅包。

根據ezfly易飛旅遊銷售資料統計，旅客最愛「日本春遊旅程」第一名為近年迅速竄紅的北陸熱門景點「立山黑部」，第二名是以關東、關西及九州地區為主的賞花行程，北海道旅遊則位居第三。搭配年節推出的「百萬紅包大放送」活動，1/30到2/15期間限定前100名預訂「日本春季旅程」者。

春遊旅程第一名立山黑部「雪之大谷」雪牆奇景，近郊還有合掌村、兼六園等著名景點，業者搭配自東京、大阪、小松、名古屋等不同機場進出，遊客可選擇的串遊方式變化多，這條路線市場售價2萬9,900元起。