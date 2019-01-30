現省2千！全家鵝絨外套破盤價回饋 優惠券僅明天有

2019-01-30 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



極輕暖鵝絨外套正反兩面皆可穿，能輕鬆變換黑、橘兩色。圖/全家便利商店提供 分享 facebook 一波波寒流接續報到，讓人措手不及！聯合報系與全家便利商店獨家合作，推出FamilyMart Collection「極輕暖鵝絨外套」破盤價1,490元回饋讀者，好康優惠券只刊登在明天(31日)的聯合報及聯合晚報，錯過可惜!

全家指出，市面上冬季外套較少以「鵝絨」為主打材質，一般基本款鵝絨外套市售價格多為2,500-3,000元起跳。「全家」與光隆實業合作，今年將「鴨絨」升級為更保暖的「鵝絨」，分長版、短版兩款，正反兩面皆可穿，能輕鬆變換黑、橘兩色，CP值超高。

「極輕暖鵝絨外套」由金曲歌王蕭敬騰代言並參與設計，內含90%鵝絨、10%鵝毛；鵝絨的絨朵大，回彈力佳，更輕更保暖，加上雙面連帽設計，更實穿、有型，原價3,600元，只要剪下聯合晚報或聯合報報紙優惠券，立刻現省2,110元。

全家表示，這次與聯合報系限定合作的優惠券，兌換日期自108年1/31(四)到 108年2/3(日)截止，所有全家門市均適用，單一商品限用一張，不可與其它優惠方案併用。若同時有兩張以上優惠券，不得併用。優惠券一經使用立即失效，不得重複使用亦不得要求退換現金。好康獨家優惠限定用報紙紙本兌換，手機下載圖片或影印均無效。