少時Tiffany連續12年保養祕訣曝光 即使喝醉必做「這件事」、愛吃台灣夜市

2019-01-29 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



韓團「少女時代」成員Tiffany蒂芬妮為DIOR「全新迪奧超完美底妝上市發表會」來台，從少女時代到現在單飛出道12年，現年29歲的Tiffany，分享自己的邁入30歲「保養秘訣」，她笑說，「最重要就是卸妝，即使再累、喝再醉，每天晚上我都一定會卸妝、清潔，才能漂亮的去睡覺」。 Tiffany來台參加「全新迪奧超完美底妝上市發表會」。圖／DIOR提供 分享 facebook

Tiffany這回在台灣現身，一頭金色長髮，搭配DIOR底妝，展現出透亮的好膚質，雖然29歲，看起來仍像19歲，Tiffany這回大方跟台灣粉絲分享保養秘訣，快來學這幾招。

卸妝超重要

無論什麼時候，得把清潔放在保養最重要的位置，Tiffany笑說，即使喝酒再晚、出去玩再累，都會很嚴格的把關對於卸妝、清潔臉部的重要性。

防曬要擦到脖子

Tiffany提到保養步驟，直呼防曬很重要，小時候只知道要先保養，到了要進入30歲後，才驚覺自己連帶著臉部以下的脖子，也需要細心的照顧、防曬到。她也提到睡前保養與防曬，都是她主要保養及維持的方式。 Tiffany分享自己保養秘訣。圖／DIOR提供 分享 facebook

每天喝2公升水

Tiffany每天都有飲水的習慣，雖然是很簡單的動作，但也是最有效的方式。Tiffany自己每天飲用水約為2公升，盡量不去碰觸咖啡跟刺激飲食，若想要解渴的話，會選擇有糖分的水是比較好吸收的，像是有電解質的運動飲品；她在之前的過敏反應檢查中，也發現自己對於某些食物，是出現過敏反應症狀，所以對於飲食，也格外的小心。

愛吃台灣夜市

提到台灣，Tiffany超愛台灣的夜市，去年9月跟「少女時代」來台時，都感受到粉絲的熱情與互動；對於夜市也是非常的印象深刻，有很多食物想要品嚐，希望以後來旅行的時候可以細細的品嚐每一道。

人生要樂觀接受

出道12年至今，問Tiffany有沒有什麼事情，是想要刪除的記憶呢？她笑說，「沒有什麼需要去刪除，就像這次發行的單曲所要傳達的訊息一樣，要放開自己、接納完整的自己、接受困難」，她認為說，自己的弱、自己的挫折，請給自己一個同理心時，並可以找到安寧，所以沒什麼想要刪除的記憶。