舞蹈家簡珮如 穿夏姿早春系列跳躍紐約街頭

2019-01-29 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



夏姿．陳SHIATZY CHEN在2019早春展開特別的企劃，與旅美舞蹈家簡珮如合作，在紐約展開一場舞蹈、服裝與建築的對話，用以譜寫當前的歡慶時刻，慶祝品牌邁入第41年。

成立於1978年的夏姿，今年將有多項創意計劃，為站在世界舞台上的華裔之光喝采，也呼應品牌發展的歷程。旅居美國紐約的華裔舞蹈家簡珮如，為夏姿創意計畫的首發，簡珮如曾是美國舞蹈家瑪莎．葛蘭姆舞團首席舞者，並在2017年獲得紐約貝西獎（Bessie Awards）「最佳表演者」殊榮，這次是由夏姿邀請她身穿2019早春系列，在紐約的街道上展開一場舞蹈、服裝與建築的對話。