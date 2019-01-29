親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

舞蹈家簡珮如 穿夏姿早春系列跳躍紐約街頭

2019-01-29 19:46聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

夏姿．陳SHIATZY CHEN在2019早春展開特別的企劃，與旅美舞蹈家簡珮如合作，在紐約展開一場舞蹈、服裝與建築的對話，用以譜寫當前的歡慶時刻，慶祝品牌邁入第41年。

成立於1978年的夏姿，今年將有多項創意計劃，為站在世界舞台上的華裔之光喝采，也呼應品牌發展的歷程。旅居美國紐約的華裔舞蹈家簡珮如，為夏姿創意計畫的首發，簡珮如曾是美國舞蹈家瑪莎．葛蘭姆舞團首席舞者，並在2017年獲得紐約貝西獎（Bessie Awards）「最佳表演者」殊榮，這次是由夏姿邀請她身穿2019早春系列，在紐約的街道上展開一場舞蹈、服裝與建築的對話。

影像的開場從林肯表演藝術中心揭開序幕，這個地點也是象徵世界表演藝術的舞台，具有橫跨古典到前衛的格局，簡珮如身上的輕盈透紗、蕾絲織帶裝飾粉色長禮服，以流暢優雅的大幅擺動，透過肢體伸展讓服裝如花般綻放；後續在第六大道美國銀行中心前，則是以金屬感的透膚烏干紗面料，拼貼黃、綠、水藍等色彩，輝映紐約絢爛的夜晚。最終停留在西班牙建築師卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）所設計的紐約世貿中心交通轉運站（The Oculus）前，早春的黃色洋裝、中式立領結合傘狀裙襬，搭配跳躍動作，以飛躍的動力歡慶41周年與農曆新年。

簡珮如在第六大道美國銀行中心前，以金屬感的透膚烏干紗面料起舞。圖／夏姿提供
簡珮如在第六大道美國銀行中心前，以金屬感的透膚烏干紗面料起舞。圖／夏姿提供
分享
簡珮如在第六大道美國銀行中心前，以金屬感的透膚烏干紗面料起舞。圖／夏姿提供
簡珮如在第六大道美國銀行中心前，以金屬感的透膚烏干紗面料起舞。圖／夏姿提供
分享
粉紅長禮服透過大幅擺動，展現簡珮如舞蹈的優雅姿態。圖／夏姿提供
粉紅長禮服透過大幅擺動，展現簡珮如舞蹈的優雅姿態。圖／夏姿提供
分享
早春的黃色洋裝搭襯綠色腰帶，簡珮如的舞蹈為為冷調的建築帶來萌芽的春意。圖／夏姿提...
早春的黃色洋裝搭襯綠色腰帶，簡珮如的舞蹈為為冷調的建築帶來萌芽的春意。圖／夏姿提供
分享

紐約夏姿建築

相關新聞

少時Tiffany連續12年保養祕訣曝光 即使喝醉必做「這件事」、愛吃台灣夜市

2019-01-29 21:58

侯佩岑孝敬另一半當好太太 逛TOD'S當提前辦年貨

2019-01-29 19:02

超過癮～比一般培根厚8倍 樂子推「培根太后」開賣啦！

2019-01-29 18:53

室內開賽車超爽der～環球南港車站「探險樂園」開幕　南港居民3天免費

2019-01-29 18:51

印象派高更畫作變衣服 Uniqlo U春夏新品隨便搭，氣質就滿分

2019-01-29 18:16

甜點控集合！全家推冷凍手工甜點 在家覆熱就像剛出爐

2019-01-29 17:59

這30秒懸疑 你的花不是你的花 而是…

2019-01-29 17:53

燦坤Apple Day超狂折扣限一天 教育價最高還可再折千元

2019-01-29 16:56

「小瓦掃地機器人」募資稱台版 收到是陸版？讀者爆料：電源線未過認證

2019-01-29 16:13

差點被關進籠子裡？王麗雅穿出瘋狂馬戲團精神

2019-01-29 16:10

在《吉卜力動畫手稿展》回憶屬於二搞創意的童年！

2019-01-29 15:27

筌美術in巴黎：展現台灣獨有文化與藝術美學

2019-01-29 15:25

木村拓哉與竇靖童跨世代攜手 擔任LEVI'S風格形象大使

2019-01-29 15:12

Jo Malone情人節浪漫攻略！限量鮮花禮盒惹人愛

2019-01-29 15:09

智慧家電 料理更輕鬆

2019-01-29 14:41

圍爐萬用鍋 涮、烤、煎大圓滿

2019-01-29 14:41

連假後第一波！ PAUL開工日連續7天買一送一

2019-01-29 13:47

全球獨家富江蠟燭 《伊藤潤二恐怖體驗展》高雄限定

2019-01-29 13:25

現省670元！ 詩特莉豬年福袋限量上市

2019-01-29 13:21

新年走春推人氣3展聯票 63折超優惠

2019-01-29 13:16

六福村春節門票半價! 全新「泡泡夢境」30號登場

2019-01-29 12:57

大坂直美封后成帶貨王 御用表款熱銷千只

2019-01-29 12:17

過年走春新景點！超商全台特色店等你來打卡

2019-01-29 11:46

鰻魚、牡蠣、炸牛排！4餐廳春節套餐 吃飽又吃好

2019-01-29 11:25

快來捕捉！超萌7公尺「巨型皮卡丘」出沒東區SOGO，還加碼見面會

2019-01-29 10:39

最萌焦點！ZARA小豬包太可愛　一上市就狂賣缺貨！

2019-01-29 10:27

戴上它回頭率百分百！這只Swatch小豬表太可愛　

2019-01-29 09:21

米蘭、巴黎男裝周落幕 看秋冬趨勢

2019-01-29 00:28

台南神農蜜棗 全聯超市買得到

2019-01-28 20:26

華航迎60歲！攜手The North Face 2月推全新機上盥洗包

2019-01-28 18:47

從沒見過這種棗子！全聯限定開賣「蘋果蜜棗」4百有找

2019-01-28 18:09

保養品過期還能用嗎？3招關鍵判斷

2019-01-28 17:42

女孩們的男「彭」友在這裡 Berluti釋出彭于晏新帥照

2019-01-28 16:58

Nike防偽祭出新招 山寨商嗆「根本沒在怕」

2019-01-28 16:13

捧上好禮 收服情人芳心

2019-01-28 14:14

茶品控必認識！英國百年茶專賣店登台 一罐790元

2019-01-28 13:55

天梭再掀潛水表熱潮 黃鴻升帥搭Seastar 1000新表

2019-01-28 13:42

春節迎賓 澳門有大型匯演、煙花表演及花車展覽

2019-01-28 13:06

春節九天連假 六福村推5折優惠門票499元

2019-01-28 11:14
看更多

熱門文章

科學研究證實 「跑步、走路、飛輪」　對減肥根本沒用！

2019-01-28 23:01

住宿要用暖冬補助嗎？他同意後反更貴 釣出一堆苦主

2019-01-29 18:18

盆栽可改善室內空氣品質 北醫研究：PM2.5濃度差1.49倍

2019-01-29 11:22

春節有霸王級寒流？吳德榮：連一般寒流都不易發生

2019-01-29 07:41

他年終領15萬元 扣掉一家4口一年基本開銷秒見底

2019-01-29 17:51

中市流感進入流行期 12歲女童併發腦炎4天死亡

2019-01-29 18:00

類流感就診人數逾10萬 12歲女童併發腦炎喪命

2019-01-29 15:04

2019必收藏！12生肖「年運關鍵詞」出爐

2019-01-29 14:00

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

周四晚北部再變天 低溫13度

2019-01-29 04:54

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之2／雨揚居士／龍蛇馬羊‧諸事呈祥

2019-01-29 06:00

鄰居送「過期兩年」料理包她揭驚人真相 網痛批：沒良心

2019-01-29 10:44

石門水庫枯水土地公廟露臉 北水局：今年第一次

2019-01-29 12:05

團客帶肉連坐罰 包正豪批：譁眾取寵

2019-01-29 08:13

恐怖A流感 3名重症幼兒學童死於腦炎

2019-01-29 14:06

全台走春景點攻略 一路玩到元宵

2019-01-29 09:28

葉毓蘭：法律人蘇貞昌 連最起碼的民主法治ABC都忘了

2019-01-29 16:37

憂鬱女病患近日暴增 精神科醫師：因為要過年了

2019-01-29 13:27

少子化因現代人吃不了苦？ 他稱3萬5養活老婆小孩引戰

2019-01-29 13:47

北聯醫Ａ流群聚已兩死 陳時中赴聯合醫院視察

2019-01-29 19:31

胃口超好常覺得吃不飽 中醫師提醒要注意

2019-01-29 13:25

男同學嘟嘴拍照班導留言「別裝娘」 網嗆：不配當老師

2019-01-29 15:27

種植盆栽家庭空氣卡好？ 北醫研究：PM2.5濃度差1.29倍

2019-01-29 16:42

最萌焦點！ZARA小豬包太可愛　一上市就狂賣缺貨！

2019-01-29 10:27

中部流感大爆發 1人久咳很痛苦全家更受罪

2019-01-29 20:17

非洲豬瘟防疫若破功 蘇貞昌：2000億產值全倒

2019-01-29 11:20

勞動基金去年單月慘賠千億 勞動部：受市場波動影響

2019-01-29 15:42

快來捕捉！超萌7公尺「巨型皮卡丘」出沒東區SOGO，還加碼見面會

2019-01-29 10:39

燦坤Apple Day超狂折扣限一天 教育價最高還可再折千元

2019-01-29 16:56

魩仔魚不是一種魚種類！我們吃的魩仔魚到底是什麼魚？

2019-01-29 09:00

一走就喘 老年人最怕得了這個病

2019-01-29 09:32

空汙影響記憶？北醫大：台北空氣讓大鼠短期記憶下降

2019-01-29 17:08

旅客攜肉品連帶罰業者？蘇貞昌：沒要求業者搜行李

2019-01-29 12:24

北醫研究：居家種闊葉盆栽可降PM2.5

2019-01-29 13:30

雲林又有禽流感 1萬隻黃金雞GG了

2019-01-29 16:43

「小瓦掃地機器人」募資稱台版 收到是陸版？讀者爆料：電源線未過認證

2019-01-29 16:13

連假後第一波！ PAUL開工日連續7天買一送一

2019-01-29 13:47

900坪金色花海隨風搖！貓空魯冰花現蹤 春節最盛開

2019-01-29 19:05

2019全台元宵小提燈領取攻略 飛天豬、樂樂豬…這款還能當小豬撲滿

2019-01-29 08:57

影／日本動物園奇觀 小山羊每天萌跳斑馬背上

2019-01-29 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top