舞蹈家簡珮如 穿夏姿早春系列跳躍紐約街頭
夏姿．陳SHIATZY CHEN在2019早春展開特別的企劃，與旅美舞蹈家簡珮如合作，在紐約展開一場舞蹈、服裝與建築的對話，用以譜寫當前的歡慶時刻，慶祝品牌邁入第41年。
成立於1978年的夏姿，今年將有多項創意計劃，為站在世界舞台上的華裔之光喝采，也呼應品牌發展的歷程。旅居美國紐約的華裔舞蹈家簡珮如，為夏姿創意計畫的首發，簡珮如曾是美國舞蹈家瑪莎．葛蘭姆舞團首席舞者，並在2017年獲得紐約貝西獎（Bessie Awards）「最佳表演者」殊榮，這次是由夏姿邀請她身穿2019早春系列，在紐約的街道上展開一場舞蹈、服裝與建築的對話。
影像的開場從林肯表演藝術中心揭開序幕，這個地點也是象徵世界表演藝術的舞台，具有橫跨古典到前衛的格局，簡珮如身上的輕盈透紗、蕾絲織帶裝飾粉色長禮服，以流暢優雅的大幅擺動，透過肢體伸展讓服裝如花般綻放；後續在第六大道美國銀行中心前，則是以金屬感的透膚烏干紗面料，拼貼黃、綠、水藍等色彩，輝映紐約絢爛的夜晚。最終停留在西班牙建築師卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）所設計的紐約世貿中心交通轉運站（The Oculus）前，早春的黃色洋裝、中式立領結合傘狀裙襬，搭配跳躍動作，以飛躍的動力歡慶41周年與農曆新年。
留言