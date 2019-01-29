侯佩岑孝敬另一半當好太太 逛TOD'S當提前辦年貨
TOD’S發表2019春夏系列，用繽紛選色、輕盈材質打造季節的輕快感，侯佩岑以平底休閒豆豆鞋現身，表示豆豆鞋和經典款D Bag就是她的最愛，所以今天是以提前辦精品年貨的開心前來，「TOD’S讓我很有安全感，因為先生的品味是低調、實用的，他也愛TOD’S，就不用怕選錯東西。」
除了買鞋子回去孝敬另一半，侯佩岑說現正流行休閒奢華風，她自己也會買小尺寸的男裝來穿，有次穿了男裝帶小孩去和朋友聚會，先生來接他們回家，沒想到兩人沒說好卻撞衫，覺得很有默契，還被朋友們虧說穿情侶裝；而基於存禮物習慣，今天應該會備好先生的過年、情人節、生日禮，一站購足。
不諱言買東西還是會和先生討論一下，先生從發表「不好看」，到現在會含蓄地說「看不懂」，侯佩岑自嘲也算是調教有方，拉近了兩個人的時尚距離。她自己相中的則是黛妃拎過的D Bag，「經典不敗是我挑東西的要件，新款是蝴蝶的輪廓，柔軟優雅，不論細節或工藝都很耐久。」而麂皮鞋以皮革切割的羽毛相當細緻搶眼，也是侯佩岑所喜愛休閒不失奢華的款式。
秉持著對夏天的熱愛，TOD’S在相機包款也推出紅鶴、小丑魚等可愛樣貌的側背小包，還有立體皮革的小丑魚吊飾，以工藝展現義式奢華，摩登且風雅地展現在包款、鞋履的輕便與亮眼，並且加入草編、丹寧、鏤空元素。黛妃熱愛的D Bag系列在2019春夏回歸，包身仿照蝴蝶輪廓的浪漫曲線，相較以往更為現代，義大利製造為其工藝堅持。
Double T系列則是契合當前的logo流行，推出水桶包、馬鞍包及後背包。此外，休閒鞋也是當季亮點，鏤空增高女鞋的鞋身相當輕盈，兩層皮革的交錯帶來精緻感，No Code Shoeker男士休閒鞋系列則是超輕的進化鞋款，鞋身貼合腳型兼具彈性和舒適度，為日常穿搭帶來更為時尚的風貌。
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