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侯佩岑孝敬另一半當好太太　逛TOD'S當提前辦年貨

2019-01-29 19:02聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

TOD’S發表2019春夏系列，用繽紛選色、輕盈材質打造季節的輕快感，侯佩岑以平底休閒豆豆鞋現身，表示豆豆鞋和經典款D Bag就是她的最愛，所以今天是以提前辦精品年貨的開心前來，「TOD’S讓我很有安全感，因為先生的品味是低調、實用的，他也愛TOD’S，就不用怕選錯東西。」

侯佩岑表示先生喜愛TOD’S的低調奢華，不怕買錯。圖／TODS提供
侯佩岑表示先生喜愛TOD’S的低調奢華，不怕買錯。圖／TODS提供
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侯佩岑喜愛TODS春夏新款羽毛綴飾女士豆豆鞋。圖／TODS提供
侯佩岑喜愛TODS春夏新款羽毛綴飾女士豆豆鞋。圖／TODS提供
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除了買鞋子回去孝敬另一半，侯佩岑說現正流行休閒奢華風，她自己也會買小尺寸的男裝來穿，有次穿了男裝帶小孩去和朋友聚會，先生來接他們回家，沒想到兩人沒說好卻撞衫，覺得很有默契，還被朋友們虧說穿情侶裝；而基於存禮物習慣，今天應該會備好先生的過年、情人節、生日禮，一站購足。

侯佩岑逛TODS提前辦精品年貨。圖／TODS提供
侯佩岑逛TODS提前辦精品年貨。圖／TODS提供
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鱷魚壓紋牛皮男士豆豆鞋，售價22,200元。圖／TODS提供
鱷魚壓紋牛皮男士豆豆鞋，售價22,200元。圖／TODS提供
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No Code異材質拼接男士休閒運動鞋，售價25,000元。圖／TODS提供
No Code異材質拼接男士休閒運動鞋，售價25,000元。圖／TODS提供
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不諱言買東西還是會和先生討論一下，先生從發表「不好看」，到現在會含蓄地說「看不懂」，侯佩岑自嘲也算是調教有方，拉近了兩個人的時尚距離。她自己相中的則是黛妃拎過的D Bag，「經典不敗是我挑東西的要件，新款是蝴蝶的輪廓，柔軟優雅，不論細節或工藝都很耐久。」而麂皮鞋以皮革切割的羽毛相當細緻搶眼，也是侯佩岑所喜愛休閒不失奢華的款式。

Double T磚橘色牛皮後背包，售價52,500元。圖／TODS提供
Double T磚橘色牛皮後背包，售價52,500元。圖／TODS提供
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秉持著對夏天的熱愛，TOD’S在相機包款也推出紅鶴、小丑魚等可愛樣貌的側背小包，還有立體皮革的小丑魚吊飾，以工藝展現義式奢華，摩登且風雅地展現在包款、鞋履的輕便與亮眼，並且加入草編、丹寧、鏤空元素。黛妃熱愛的D Bag系列在2019春夏回歸，包身仿照蝴蝶輪廓的浪漫曲線，相較以往更為現代，義大利製造為其工藝堅持。

侯佩岑詮釋TOD’S D bag水蛇皮拼接女士提包86,600元、羽毛女士豆豆鞋...
侯佩岑詮釋TOD’S D bag水蛇皮拼接女士提包86,600元、羽毛女士豆豆鞋23,100元。圖／TODS提供
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Double T系列則是契合當前的logo流行，推出水桶包、馬鞍包及後背包。此外，休閒鞋也是當季亮點，鏤空增高女鞋的鞋身相當輕盈，兩層皮革的交錯帶來精緻感，No Code Shoeker男士休閒鞋系列則是超輕的進化鞋款，鞋身貼合腳型兼具彈性和舒適度，為日常穿搭帶來更為時尚的風貌。

D Bag，售價60,900元。圖／TODS提供
D Bag，售價60,900元。圖／TODS提供
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Double T飾釦單寧女士休閒鞋，售價25,000元。圖／TODS提供
Double T飾釦單寧女士休閒鞋，售價25,000元。圖／TODS提供
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羽毛綴飾女士豆豆鞋，售價23,100元。圖／TODS提供
羽毛綴飾女士豆豆鞋，售價23,100元。圖／TODS提供
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侯佩岑詮釋TOD’S D bag水蛇皮拼接女士提包86,600元、羽毛女士豆豆鞋...
侯佩岑詮釋TOD’S D bag水蛇皮拼接女士提包86,600元、羽毛女士豆豆鞋23,100元。圖／TODS提供
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紅鶴造型牛皮包，售價31,200元。圖／TODS提供
紅鶴造型牛皮包，售價31,200元。圖／TODS提供
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侯佩岑詮釋TOD’S D bag水蛇皮拼接女士提包86,600元、羽毛女士豆豆鞋...
侯佩岑詮釋TOD’S D bag水蛇皮拼接女士提包86,600元、羽毛女士豆豆鞋23,100元。圖／TODS提供
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鏤空雕花水藍色女士休閒鞋，售價28,500元。圖／TODS提供
鏤空雕花水藍色女士休閒鞋，售價28,500元。圖／TODS提供
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