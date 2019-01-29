室內開賽車超爽der～環球南港車站「探險樂園」開幕 南港居民3天免費

2019-01-29 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



商場體驗行銷正夯！Global Mall環球購物中心南港車站店將於1月30日，打造300坪的「探險樂園Kids Park A」，有首座室內立體賽車道的甩尾主題餐廳，此外還引進湯姆熊歡樂世界，預計可帶動人潮及營業額成長5%以上。 Global Mall探險樂園中的「Crazy Cart Cafe」可以盡情受甩尾競速快感。圖／環球購物中心提供 分享 facebook

環球購物中心南港車站店以生活型態、餐飲美食及親子遊憩為主，打造帶狀生活娛樂購物中心，去年「趣遊樂園Kids Park B」進行大幅改裝，引進貝兒絲樂園、Toy World、康是美、金石堂、生活工場、東稻家居快閃店、icolor、noafamily等。 Global Mall探險樂園引進首座室內立體賽車場。圖／環球購物中心提供 分享 facebook

日前則再規劃「探險樂園Kids Park A」，以車為主題引進包含「Crazy Cart Cafe」甩尾卡丁車餐廳，分為用餐區及賽車區，主攻親子客層，消費方式為套餐2.5小時內「玩透透」，兒童580元起，成人780元起；歡慶開幕，1月30日至2月1日開幕首三日，南港居民可享限量限時免費體驗駕車；開幕前三日嚐鮮，體驗價99元 (駕車5分鐘+指定飲料)，另有企業包場平日9折、假日95折。 「湯姆熊歡樂世界」則推出多款車為主題的遊戲機台。圖／環球購物中心提供 分享 facebook

此外，「湯姆熊歡樂世界」則推出多款車為主題的遊戲機台，像是全台唯一鐵道模型機台，特別從日本引進，讓小朋友化身為小小車長；還有VR鞦韆飛車、湯瑪士小火車等好玩的賽車機台，