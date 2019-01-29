印象派高更畫作變衣服 Uniqlo U春夏新品隨便搭，氣質就滿分

2019-01-29 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



由時尚設計師Christophe Lemaire設計的Uniqlo U系列，每一季都會有新品，而2019春夏的概念來自於印象派藝術大師高更的畫作。在創意團隊的轉化下，呈現出一系列色彩既繽紛又飽和的服飾，並透過嶄新的輪廓，讓人隨便穿搭就好看！ 設計師Christophe Lemaire擷取了深邃又飽和的色彩，為Uniqlo U春夏系列，呈現了繽紛的是視覺效果。圖／Uniqlo提供 分享 facebook Uniqlo U系列，每一季都會有新品，而2019春夏的概念來自於印象派藝術大師高更的畫作。圖／Uniqlo提供 分享 facebook

U系列在Uniqlo旗下眾多支線來說，絕對是叫好又叫座的一部分，每一季都會推陳出新，但維持了簡約、時髦的特質，是不少服裝造型師、時尚編輯私下穿著的最愛。全新的2019年春夏系列，靈感來自印象派畫家高更的畫作，Christophe Lemaire擷取了深邃又飽和的色彩，呈現出12色的男裝U領T恤和15色的女裝U領T恤，還首次備有滿版印花式的休閒襯衫、短褲。比起過往，這季還新增了珊瑚橘、亮橘和亮綠等新色，讓搭配時能有更多的變化。 Uniqlo U系列女裝無袖抽繩印花洋裝1,490元。圖／Uniqlo提供 分享 facebook

同時版型上亦有變化，符合當前的潮流，不管是T恤、襯衫、外套或是連身裙，都有寬鬆的新輪廓，甚至帶有箱型的剪裁。女裝褲款也順應市場的需求，將推出多款的寬版長褲，穿著時不需費力就有隨興感。另外，經典的Blocktech風衣外套，也有小改款的設計，男款從過去搭配可拆式的帽子，變成可將帽子收納成立領；女裝外套不只有新領型，還同時將收腰的方式從鬆緊繩替換成綁帶，一樣很俐落。值得一提的還有男裝可攜式夾克，採用防潑水材質製成，具有收納袋，方便外出時穿著。 Uniqlo U系列女裝長袖襯衫式洋裝1,990元。圖／Uniqlo提供 分享 facebook