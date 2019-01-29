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印象派高更畫作變衣服　Uniqlo U春夏新品隨便搭，氣質就滿分

2019-01-29 18:16聯合報 記者曾智緯╱即時報導

時尚設計師Christophe Lemaire設計的Uniqlo U系列，每一季都會有新品，而2019春夏的概念來自於印象派藝術大師高更的畫作。在創意團隊的轉化下，呈現出一系列色彩既繽紛又飽和的服飾，並透過嶄新的輪廓，讓人隨便穿搭就好看！

設計師Christophe Lemaire擷取了深邃又飽和的色彩，為Uniqlo...
設計師Christophe Lemaire擷取了深邃又飽和的色彩，為Uniqlo U春夏系列，呈現了繽紛的是視覺效果。圖／Uniqlo提供
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Uniqlo U系列，每一季都會有新品，而2019春夏的概念來自於印象派藝術大師...
Uniqlo U系列，每一季都會有新品，而2019春夏的概念來自於印象派藝術大師高更的畫作。圖／Uniqlo提供
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U系列在Uniqlo旗下眾多支線來說，絕對是叫好又叫座的一部分，每一季都會推陳出新，但維持了簡約、時髦的特質，是不少服裝造型師、時尚編輯私下穿著的最愛。全新的2019年春夏系列，靈感來自印象派畫家高更的畫作，Christophe Lemaire擷取了深邃又飽和的色彩，呈現出12色的男裝U領T恤和15色的女裝U領T恤，還首次備有滿版印花式的休閒襯衫、短褲。比起過往，這季還新增了珊瑚橘、亮橘和亮綠等新色，讓搭配時能有更多的變化。

Uniqlo U系列女裝無袖抽繩印花洋裝1,490元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列女裝無袖抽繩印花洋裝1,490元。圖／Uniqlo提供
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同時版型上亦有變化，符合當前的潮流，不管是T恤、襯衫、外套或是連身裙，都有寬鬆的新輪廓，甚至帶有箱型的剪裁。女裝褲款也順應市場的需求，將推出多款的寬版長褲，穿著時不需費力就有隨興感。另外，經典的Blocktech風衣外套，也有小改款的設計，男款從過去搭配可拆式的帽子，變成可將帽子收納成立領；女裝外套不只有新領型，還同時將收腰的方式從鬆緊繩替換成綁帶，一樣很俐落。值得一提的還有男裝可攜式夾克，採用防潑水材質製成，具有收納袋，方便外出時穿著。

Uniqlo U系列女裝長袖襯衫式洋裝1,990元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列女裝長袖襯衫式洋裝1,990元。圖／Uniqlo提供
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全新的Uniqlo U 2019春夏系列，將自2月1日於品牌的網路商店與全台7家大型門市，完整販售。男裝除了必買的短袖T恤外，還有水洗牛仔外套、涼鞋。女裝則可期待夏季會上市的泳裝和3D針織連身洋裝，而中性的Blocktech肩背包，既能裝又時髦，則是熱門的選購清單之一。

Uniqlo U系列涼鞋990元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列涼鞋990元。圖／Uniqlo提供
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Uniqlo U系列牛仔外套2,490元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列牛仔外套2,490元。圖／Uniqlo提供
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Uniqlo U系列女裝 棉質坦克背心790元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列女裝 棉質坦克背心790元。圖／Uniqlo提供
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Uniqlo U系列條紋T恤790元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列條紋T恤790元。圖／Uniqlo提供
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Uniqlo U系列迷你肩背包790元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列迷你肩背包790元。圖／Uniqlo提供
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Uniqlo U系列女裝高腰打褶長褲1,490元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列女裝高腰打褶長褲1,490元。圖／Uniqlo提供
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Uniqlo U系列可攜式夾克1,990元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列可攜式夾克1,990元。圖／Uniqlo提供
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Uniqlo U系列女裝特極極輕羽絨外套2,490元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列女裝特極極輕羽絨外套2,490元。圖／Uniqlo提供
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Uniqlo U系列Blocktech肩背包1,490元。圖／Uniqlo提供
Uniqlo U系列Blocktech肩背包1,490元。圖／Uniqlo提供
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時尚
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