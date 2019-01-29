這30秒懸疑 你的花不是你的花 而是…

2019-01-29 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



香奈兒品牌大使、法國女星艾瑪喬朵洛絲琪（Alma Jodorowsky） 詮釋今年度全新的Bouton de Camelia高級珠寶，在3支不到30秒的影片中，以一個眼神、一個手勢，就讓人屏息以待、目不轉睛。

其實這段影片以復古的鏡頭風格，以鏡頭拉近拉遠的挪移60年代手法，讓畫面中的動作和劇情充滿曖昧難明的氣息。而影片末上的字幕「Not A Flower」點出香奈兒的山茶花不只是一種花，花朵並非重點，戴著山茶花的女人才是！