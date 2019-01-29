燦坤Apple Day超狂折扣限一天 教育價最高還可再折千元

2019-01-29 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



過年紅包還沒收到，各種手滑優惠先來誘惑大家！歡慶燦坤Apple Shop成立10週年，全台擁有高達94家Apple Shop直營門市，宣布將於1/30推出僅限一天的Apple Day，全系列Mac、iPad加購Apple Care現折10%，iPhone全系列9.5折，Apple 周邊配件最高8折起。Macbook Pro及Macbook Air搭配舊換新還有15,400～11,100元不等的折價優惠。凡持大專院校學生證，於全台Apple Shop專櫃門市，還可享有Mac、iPad教育價與促銷價並行的優惠，教育價最高可再折1,000元。

Apple Day當天於全台燦坤Apple Shop專櫃門市，最新版MacBook Air 13.3吋市價39,900元，加購Apple Care且搭配舊換新，最低只要20,510元，持學生證可再享1,000元折扣。第六代iPad 9.7吋Wi-Fi 32GB，市價10,900元，優惠價搭學生證可再折700元，只要9,655元。而近一個月於燦坤最熱賣的紅色iPhone XR 128GB，市價28,900元，Apple Day會員價27,455元；過半數消費者選擇的金色iPhone XS Max 256GB，市價45,500元，Apple Day會員價43,225元。